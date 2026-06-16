Atlante Los Potros de Hierro regresan a jugar al Estadio Azteca en el Clausura 2026. (@CFAtlante)

Los Potros de Hierro del Atlante regresan a la Primera División de la Liga MX, el Estadio Azteca será su nueva casa y ya tienen a sus primeros fichajes para el próximo torneo

¿Quién es el actual Director Técnico del Atlante?

Una vez que Miguel ‘Piojo’ Herrera tomó las riendas del equipo, se puso a trabajar para ver qué elementos necesita en el equipo y tener un nivel óptimo para el próximo torneo.

De esta forma, el Atlante ya tiene a sus primeros fichajes para el Clausura 2026 y ya tiene a sus dos primeros fichajes, entre los cuales hay un excampeón de la Liga MX, por lo que este elemento dará la experiencia necesaria al equipo en busca del título.

Además, ambas contrataciones fueron parte de los fichajes analizados por Miguel Herrera, ya que quiere lo mejor que haya disponible en el mercado de piernas para crear un equipo competitivo.

¿Quiénes son los fichajes del Atlante para el Apertura 2026?

Así, Óscar Jiménez, quien ya jugó con el América en la Liga MX y tiene experiencia de Campeón será parte de los Potros de Hierro, una incorporación de calidad que cae perfecto al plantel que está construyendo el ‘Piojo’.

Recordemos que Óscar Jiménez ganó tres títulos de Liga MX con las Águilas del América, luego fue enviado al León por Rodolfo Cota y tuvo un paso irregular con el equipo esmeralda.

El segundo fichaje es el ecuatoriano Diogo Bagüi, quien también llega como refuerozo de lujo al equipo capitalino y quiere ganarse la titularidad en la pretemporada.

Bagüi también tiene experiencia en Liga MX, portó la casaca de los Xolos de Tijuana, con quienes jugó un torneo pero no tuvo éxito en su breve estadía con la jauría.

¿Cuándo debuta Atlante en el Apertura 2026?

Los Potros de Hierro serán el equipo encargado de inaugurar el Clausura 2026, por lo que Miguel Herrera debe apretar el paso para confirmar a su equipo y tenerlo al 100%.

Finalmente, Atlante se enfrentará a los Rayos del Necaxa el jueves 16 de julio en el Estadio Victoria a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México y será un duelo que festeje el regreso del Atlante a la Primera División.