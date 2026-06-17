¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en el Mundial y cuántos le faltan para alcanzar a Lionel Messi?

CR7 inicia su sexto Mundial ¿Cuántos goles necesita Cristiano Ronaldo para alcanzar a Messi en el Mundial 2026?

Este miércoles 17 de junio, Portugal hará su debut en la Copa del Mundo de 2026 y gran parte de las expectativas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, uno de los máximos referentes del fútbol contemporáneo. El delantero portugués disputará su sexto Mundial y comenzará la fase de grupos con un duelo ante la selección de República Democrática del Congo.

Después de que Lionel Messi alcanzara los 16 goles mundialistas en el debut de Argentina frente a Argelia, igualando el récord histórico de anotaciones en Copas del Mundo de Miroslav Klose, un nuevo desafío se presenta para Cristiano Ronaldo. La histórica rivalidad entre ambos, alimentada durante años por la afición, vuelve a colocarlos en el centro de las comparaciones en el máximo torneo del fútbol.

CR7 deberá reventar los marcadores para robar el titulo de máximo goleador mundialista

Aunque ambos comparten el récord de más participaciones en Copas del Mundo, Lionel Messi mantiene una ventaja considerable en el apartado goleador. Mientras el argentino suma 16 anotaciones mundialistas, Cristiano Ronaldo registra ocho tantos en la máxima competición de selecciones.

Cristiano Ronaldo and Portugal open their 2026 World Cup campaign on Wednesday against Congo DR.



Ronaldo is looking to become the first player in history to score in six different World Cups ⚽️ pic.twitter.com/clLfPonAPN — ESPN Insights (@ESPNInsights) June 17, 2026

La mejor actuación goleadora del CR7 se produjo en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, donde consiguió cuatro goles y firmó algunas de las actuaciones más destacadas de su carrera en el torneo.

Ahora, en su sexta Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo tendría que duplicar los ocho goles que ha acumulado desde su debut mundialista en 2006 para alcanzar a Messi en la cima de los máximos anotadores del torneo.

El escenario que necesita Cristiano para igualar a Messi

Si Portugal logra llegar hasta la final de la Copa del Mundo 2026, Cristiano Ronaldo tendría la oportunidad de disputar un máximo de ocho partidos, la mayor cantidad posible para cualquier selección en esta edición del torneo. Esto se debe al nuevo formato de 48 equipos implementado por la FIFA, que incorpora una ronda adicional de eliminación directa: los dieciseisavos de final.

De esta manera, el camino hacia el partido por el título estaría compuesto por tres encuentros de fase de grupos y cinco rondas eliminatorias consecutivas: dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinal y final.

Si todas estas oportunidades se presentaran para Cristiano Ronaldo, el delantero estrella necesitaría mantener un promedio de al menos un gol por partido para acercarse al registro actual de Messi. Incluso en el escenario más favorable, la tarea luce complicada, ya que también dependería de que el argentino no vuelva a marcar durante el resto del torneo, una posibilidad poco probable.