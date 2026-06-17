“Lumumba”: el icónico aficionado africano que ve los partidos como estatua, ¿asistirá al Portugal vs RD Congo?

Lumumba El fanático que la selección congolesa invitó personalmente al Mundial. (@MickyJnr__ en X)

Un hombre que se queda parado con la mano en alto durante la duración de los partidos ha ganado fama como el más grande fanático de la Selección de República Democrática del Congo. Descubre quién es y si asistirá a este Mundial.

¿Quién es “Lumumba”, el aficionado de RD Congo?

Michel Kuka Mboladinga es un hincha de la selección de futbol de R.D. Congo que se caracteriza por ver los partidos de su equipo parado sobre un banco y con la mano derecha levantada. Permanece así durante la duración completa de los partidos, sin inmutarse, casi de manera estoica. Se convirtió en tendencia durante la Copa Africana de Naciones del año pasado, y desde entonces ha asistido a los partidos de clasificación del Congo para el Mundial.

El gesto del hombre, que le ha ganado su apodo, viene del revolucionario congolés Patrice Lumumba. Este era un activista anticolonial que luchó por independizar al Congo de la ocupación de Bélgica, cosa que logró exitosamente. Sin embargo, un año después del éxito un golpe de estado fundado por la CIA resultó en su derrocamiento y asesinato. Durante los años, se ha convertido en un héroe nacional del Congo.

En el R.D. Congo existe una estatua que conmemora al líder independentista. El monumento es una representación de bronce del Lumumba con la mano derecha alzada. Es esta estatua y su significado de resistencia el que Kuka Mboladinga conmemora durante los partidos. Él mismo ha afirmado en entrevistas que su gesto es un recordatorio de mantener vivo el legado de la lucha por la independencia y promover la unidad e su país.

¿Estará “Lumumba” en el Mundial 2026?

Tras la fama que le trajo su resiliencia en los partidos, los jugadores de la selección se interesaran en el fanático y lo invitaran a viajar con ellos en este Mundial 2026.

La delegación aceptó, lo cual significa que podrá asistir a todos los partidos que dispute la formación congolesa, con todos los gastos cubiertos por su gobierno. Esto también aseguró que, a pesar de las restricciones de viaje vigentes impuestas a R.D. Congo, no tuviera problemas con el trámite de su visa estadounidense, como ya le había sucedido en México durante el último amistoso de su país contra Jamaica.

La República Democrática del Congo se enfrentará el día de hoy a Portugal a las 11:00 horas en el primer partido del grupo K, que también incluye a Uzbekistán y Colombia. Veremos si el talismán de las gradas puede darle al equipo la fuerza a su equipo para darle pelea a la selección de los escudos.