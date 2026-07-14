Otra más de Argentina: el árbitro “favorito” de Messi pitará su juego ante Inglaterra, ¿quién es?

Ismail Elfath El arbitro estadounidense fue el juez central del partido de octavos de final entre Brasil y Noruega y será su cuarta aparición en esta Copa del Mundo.

La semifinal entre Inglaterra y Argentina definirá al segundo finalista del Mundial 2026. Dos naciones con rivalidades extra cancha se vuelven a encontrar en este torneo 40 años después de uno de los episodios más recordados en la historia del balompié internacional. Por si este juego necesita generar mayos expectativa en la previa, la prensa británica acusa ahora a la FIFA de colocar a un árbitro central con el que Lionel Messi nunca ha perdido ningún partido, incrementando las tensiones y polémicas alrededor de la albiceleste.

¿Quién es Ismail Elfath y por qué lo señalan de ser “El favorito” de Lionel Messi?

Este lunes 13 de julio, la FIFA anunció oficialmente al estadounidense Ismail Elfath como silbante central del encuentro. El colegiado de 44 años de edad cuenta con experiencia en la Major League Soccer de los Estados Unidos desde 2011 y obtuvo su gafete FIFA para ser referee de competencias a nivel internacional desde 2016. Debutó en Copas del Mundo durante Qatar 2022, siendo el cuarto árbitro de la gran final entre Francia Y Argentina.

Ahora, medios británicos como el Daily Mail Sports y Telegraph han puesto en la conversación que con este silbante central, Lionel Messi ha ganado los siete partidos que ha disputado con el Inter de Miami, incluyendo la final de la Leagues Cup 2023 donde vencieron al Nashville SC, por lo que lo han llamado “el favorito” del número 10 argentino.

Durante esta copa del Mundo, Elafath ha estado como silbante central en dos partidos de fase de grupos y uno más de octavos de final, por lo que este será su cuarto enfrentamiento dirigido.

¿Cuáles han sido las polémicas de Argentina durante el Mundial 2026?

Desde el inicio de esta Copa del Mundo, los vigentes campeones han estado en la mira de aficionados y especialistas por situaciones que, según han acusado, han favorecido al equipo sudamericano a lo largo del torneo.

La primera de ellas llegó en el partido debut, en una jugada donde Lionel Messi va buscando el balón y termina pisando con los tachones de los tenis a Aissa Mandi en el minuto 30 del encuentro, cuando el marcador apenas iba 1-0. La jugada no fue revisada y el encuentro continuó con el delantero argentino haciendo dos goles más en la victoria final de 3-0.

También, varios han señalado el hecho que, durante toda la Copa del Mundo, el VAR no ha intervenido en contra de ninguna jugada del equipo argentino, algo que ha muchos aficionados y especialistas les ha parecido insólito.

Por otra parte, la que mayor atención mediática generó fue la del partido de octavos de final ante Egipto, donde el árbitro anuló un gol del equipo africano en una situación poco común de revisión del VAR, así como una posible expulsión de un jugador argentino por un manotazo sobre la cara de un rival.

La más reciente, fue la expulsión de Embolo por doble amarilla en los cuartos de final ante Suiza. El silbante portugués, João Pinheiro, revisó el VAR para amonestar al delantero europeo por presunta simulación de falta, lo que le valió la segunda amonestación y su exclusión del encuentro. La acción llegó minutos después del empate de Suiza.