Final Mundial 2026: ¿Quiénes son los invitados de lujo en el MetLife Stadium? Lista completa

Mundial 2026 La Final del Mundial 2026 ya tiene horario definido para México. (EFE)

El Mundial 2026 está llegando a su fin, luego de más de 100 partidos, el trofeo casi está en las manos de la Selección que quedará Campeona, pero la Final también tendrá un show y aquí te decimos todos los detalles que habrá el próximo domingo 19 de julio.

España es el primer clasificado y faltan Argentina o Inglaterra, uno de ellos será el segundo invitado a la Final del Mundial y será una auténtica fiesta para todos los que vean este show.

¿Quiénes serán los invitados en la ceremonia de la Final del Mundial 2026?

La Final del Mundial 2026 se llevará a cabo en MetLife Stadium el próximo 19 de julio, por lo que la FIFA ya eligió a los invitados especiales para esta ocasión, además de otros detalles que habrá en el recinto hogar de dos equipos de la NFL.

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 tendrá un show hecho por Balich Wonder Studio, tendrá música, entretenimiento y habrá invitados de primer nivel en esta fiesta.

Una de las invitadas será Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y será quien entone el himno nacional de Estados Unidos.

Otros de los invitados ya confirmados son Laura Pausini (cantante), Nicole Scherzinger (cantante y actriz), Robbie Williams (cantante), IShowSpeed (creador de contenido y streamer) y Tom Cruise, quien será invitado de honor.

Así también, habrá un espectáculo de medio tiempo musical, donde estarán presentes Shakira, BTS, Madonna y Justin Bieber.

¿A qué hora inicia la ceremonia de la Final del Mundial 2026?

La hora en que iniciará la ceremonia de clausura del Mundial 2026 en México será a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), 90 minutos antes del inicio de la final, por lo que las familias en México tienen tiempo suficiente para preparase.

Así también, la ceremonia final del Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

De esta forma, la ceremonia de clausura del Mundial 2026 ya tiene a sus invitados y FIFA reveló los detalles, además de los horarios, por lo que hay sólo tres equipos considerados para levantar el ansiado trofeo de Campeón el próximo domingo 19 de julio.