¿Cuál será la función de Orbelín Pineda en Rayados de Monterrey?

Orbelín Pineda Orbelín Pineda es uno de los mejores centrales de la Liga MX. (Orbelín Pineda/EFE)

Orbelín Pineda es el nuevo flamante refuerzo de Rayados de Monterrey, el jugador está ya en las filas de la Pandilla y tendrá un rol estratégico en el equipo para el torneo Apertura 2026.

¿Qué rol desempeñará Orbelín Pineda en Rayados de Monterrey?

De esta forma, la llegada de Orbelín Pineda a Rayados no solo representa un fichaje de jerarquía, sino también, pondrá orden en una media cancha donde Rayados tuvo fallas al por mayor.

Además, el mediocampista mexicano será uno de los hombres de confianza del estratega argentino Matías Almeyda, con quien vivió algunas de las mejores etapas de su carrera en Chivas y el AEK Atenas.

Así también, Orbelín tendrá la misión de conectar la mitad de la cancha con el ataque, romper líneas con pases filtrados y aparecer como un atacante extra cuando se necesite, por lo que es un jugador más que completo para lo que necesita Rayados.

Por otra parte, Orbelín Pineda también aportará una intensa presión sin balón para la rápida recuperación, ya que esto necesita el equipo ante la creciente demanda de nivel en la Liga MX.

Se prevé que Orbelín Pineda pueda desempeñarse como mediapunta, interior por cualquiera de los dos perfiles, ya que esa versatilidad dará confianza a Rayados para incrementar su línea de ataque.

¿Cuándo debutará Orbelín Pineda con Rayados?

De esta forma, Orbelín Pineda hará pronto su debut con Rayados, este fin de semana luce difícil que enfunde la casaca del equipo.

Rayados esperaría al menos una semana más para que Orbelín Pineda pueda llegar a un nivel óptimo y dé los resultados que se esperan de su parte.