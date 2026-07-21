¿Gilberto Mora a la Bundesliga? Este es el equipo interesado por el joven mexicano

Gilberto Mora Gilberto Mora es una de las joyas mexicanas tras el Mundial 2026. (EFE)

Gilberto Mora es una de las grandes sensaciones de la Selección Mexicana y de Xolos de Tijuana, el mexicano ahora tiene varias ofertas y una de ellas viene desde la Bundesliga.

¿Qué equipo de la Bundesliga quiere fichar a Gilberto Mora?

De esta forma, Gilberto Mora de apenas 17 años ya tiene diversos equipos que lo quieren en sus filas y uno de los equipos más competitivos en la Bundesliga estará pujando por llevarlo a tierras teiutonas.

Con aún 17 años de edad y tras Copa del Mundo 2026 de la FIFA, Gilberto Mora sigue generando interés, ahora, es el Borussia Dortmund el equipo interesado en sus servicios.

El diario BILD dio a conocer unas declaraciones de Lothar Matthäus, exfutbolista y entrenador alemán, quien reveló que el BVB está en pláticas de llevarse a Gilberto Mora a la Bundesliga.

“Mora, el mexicano de 17 años, jugó cinco o seis partidos en este Mundial. Con tan solo 17 años, este gran talento mexicano ya está en la mira de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha hecho algunas consultas iniciales”, mencionó Matthäus en el programa ‘Lothar Takes Off’.

Asimismo, Lothar Matthäus dijo que la adición de Gilberto Mora sería extraordinaria para una liga como la alemana, lo cual haría que el mercado mexicano se acerque más a esa parte del mundo.

“Me imagino tener de nuevo a un jugador mexicano en la Bundesliga, también por motivos de marketing. Sin duda, no sería algo malo, porque México es un país interesado en el futbol, ​​y si tienes otra joven superestrella como Gilberto Mora, entonces el interés por la Bundesliga en México podría aumentar de nuevo”, comentó.

¿Gilberto Mora tiene una cláusula en su contrato?

A pesar de que hay interés, los Xolos ya firmaron la renovación de contrato de su ‘joya’ y hay cláusula especial para una posible salida de Mora a cualquier equipo.

“El acuerdo incluye un mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado, desarrollado de manera conjunta entre el club, el jugador y su representante. La estructura refleja una visión compartida para el futuro de Gilberto y reconoce tanto su extraordinario potencial como su preparación para competir al más alto nivel del futbol mundial”, detalló en su momento Xolos.

De esta forma, Gilberto Mora ya tiene a varios equipos que están deseosos de incorporarlo en sus filas, pero será hasta el próximo semestre cuando sepa su destino en Europa tras jugar el Mundial 2026.