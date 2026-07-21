Julián Quiñones aparece nominado en el XI ideal del Mundial 2026, ¿Por qué razón?

Julián Quiñones Julián Quiñones logró anotar cuatro goles en el Mundial 2026. (EFE/EFE)

Julián Quiñones es una de las cartas fuertes de México, ahora, en la Liga Árabe están satisfechos con el desempeño del mexicano, quien ahora está nominado para pertenecer al XI ideal del Mundial 2026.

¿Cómo fue la participación de Julián Quiñones en el Mundial 2026?

De esta forma, Julián Quiñones tuvo una soberbia actuación en el Mundial 2026, ya que México disputó cinco partidos y en todos hizo diferencia.

Así, FIFA comenzó con sus listas al Xl Ideal entre los 28 nominados, por lo que Julián Quiñones aparece junto a jugadores como Lionel Messi y Mbappé en una categoría donde jamás imaginaría.

En estas listas, los aficionados pueden votar en la página oficial y elegir a sus favoritos en donde destaca la dinámica de poder tener la opción de tomar el esquema táctico y el jugador, por lo que FIFA dio el poder a todos aquellos que deseen ver a sus estrellas.

Además, Julián Quiñones compite en la categoría de los delanteros junto a Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra) y Mikel Oyarzabal (España), por lo que la competencia es muy dura.

Por otra parte, Julián Quiñones fue uno de los jugadores más sobresalientes de la CONCACAF, ya que tuvo un gran impacto ofensivo del torneo.

¿Cuántos goles anotó Julián Quiñones en el Mundial 2026?

El delantero de la Selección Mexicana fue pieza clave en el recorrido del Tricolor y terminó como uno de los más productivos para el organismo centroamericano..

Así también, Julián Quiñones terminó el Mundial con cuatro goles, repartió una asistencia y acumuló 410 minutos de juego, por lo que tuvo una enorme y destacada aparición en el Mundial 2026.

Así también, Quiñones fue el autor del primer gol de México en la Copa del Mundo, durante el triunfo ante Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México y es una anotación histórica.

Con Chequia también brilló y posteriormente le anotó a Ecuador en los Dieciseisavos de Final y mantuvo un nivel que lo puso como figura del equipo mexicano en el Mundial 2026.

¿Julián Quiñones estuvo en el ranking final de la FIFA?

Finalmente, Julián Quiñones estuvo dentro del Power Ranking de la FIFA y terminó en el décimo puesto con un ataque evaluado en 6.83, una creatividad del 6.75 y una defensa del 5.29.

Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Johan Manzambi, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Charles De Ketelaere y Vinicius Júnior fueron los mejor evaluados en esta situación.