¿Qué dijo Julián Quiñones de su cambio ante Inglaterra en el Mundial? El delantero se sinceró tras su participación

Julián Quiñones La salida de Julián Quiñones en un momento crucial del México vs Inglaterra del Mundial 2026 se convirtió en la decisión más cuestionada de Javier Aguirre.

La fiesta de futbol más grande del mundo ha llegado a su final y, a pesar de que México no cruzó el peldaño de octavos a final tras un dramático duelo ante Inglaterra, el desempeño del Tricolor quedó grabado positivamente en la memoria de la afición mexicana; el trabajo en equipo, esfuerzo y perseverancia hasta el último segundo de su participación en el Mundial 2026, provocó que esta edición se convirtiera en una de las alineaciones más queridas por todo el país.

Entre los jugadores que arrebataron el corazón de México y el mundo, se encontró el goleador Julián Quiñones, quien se naturalizó mexicano en 2023 y dejó en la cancha una actuación inolvidable.

Debido a ello, su salida del partido México vs Inglaterra fue altamente cuestionada, una decisión que continúa siendo discutida entre los aficionados y aficionadas, e incluso, el mismo delantero de la Selección Mexicana se sinceró respecto a ello en un video que su tatuador publicó en redes sociales.

¿Por qué sacaron a Julián Quiñones en el México vs Inglaterra del Mundial 2026?

El partido de octavos de final entre las selecciones mexicana e inglesa, que se llevó a cabo en el histórico Estadio Azteca el domingo 5 de julio de 2026, fue uno de los encuentros más intensos y televisados del torneo futbolero, recibiendo incluso una puntuación mayor al partido de la gran final, según lo determinaron aficionados en la plataforma Series Graph que adaptó su calificación tradicional de programas televisivos al Mundial 2026.

Valorado como el tercer mejor duelo en la justa de futbol, México vs Inglaterra dejó momento inolvidables para cualquier persona pambolera en el mundo. Sin embargo, para la afición mexicana, también significó un partido de amargos recuerdos, oportunidades perdidas, errores inevitables... y otros, no tan imposibles de evitar.

Uno de ellos fue la salida de Julián Quiñones en el minuto 81, considerado momento crucial del enfrentamiento; la decisión directa fue de Javier Aguirre —director técnico— para dar ingreso a Guillermo Martínez.

En ese instante, México iba a abajo por un gol y sólo necesitaba otra anotación para empatar y acceder al tiempo extra, sin embargo, la derrota fue inminente y el Tricolor abandonó el sueño en octavos de final.

Hasta el momento, Aguirre no ha expuesto una opinión pública respecto a la decisión, mas la afición mexicana continúa señalando la confusión del cambio, ya que Quiñones —señalan— era un jugador indescifrable para el equipo contrario, uno de los goleadores del Mundial 2026 y, posiblemente, la última esperanza de remontar.

Julián Quiñones se sincera respecto a su cambio en el partido contra Inglaterra: “se equivocó el viejo”

El delantero naturalizado mexicano tuvo una destacada actuación durante el torneo, siendo el primer jugador en anotar en el Mundial 2026, escalando a cuatro goles en cinco partidos; su participación directa en anotaciones, por otra parte, sumó cinco tantos.

“Me sentí muy emocionado de jugar con la Selección Mexicana, había mucho desmadre. No podíamos ni caminar en el aeropuerto", expresó a su tatuador en un video que el artista de la tinta subió mediante redes sociales.

En el video, el tatuista saluda a Quiñones con el término “campeón” y, mientras trabaja en un nuevo diseño, conversa con el delantero sobre su participación en el torneo mundial; entre los temas, el tatuador mencionó la decisión de Javier Aguirre del partido México vs Inglaterra.

“¿Por qué te sacaron? Perdimos", cuestionó el artista, a lo que Quiñones respondió: “Ah, sí se mamó. Se equivocó el viejo”.

Más adelante en la conversación, el delantero confesó que no esperaba abandonar la cancha en ese momento, donde buscar el empate con Inglaterra era la prioridad del equipo mexicano.

A pesar del amargo recuerdo, Quiñones reiteró sentirse orgulloso de haber disputado su primera Copa del Mundo portando la camiseta de México, una postura que le ha hecho ganarse a la afición mexicana desde el arranque de la competencia.