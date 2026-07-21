Liga de Expansión: ¿Cuándo inicia el torneo y qué equipos la conforman?

Liga de Expansión La Liga de Expansión tendrá a tres nuevos equipos en sus filas. (EFE/EFE)

La Liga MX ya comenzó sus actividades, sin embargo, la Liga de Expansión falta por tener su inicio y ya hay fecha para que la Fecha 1 llegué con diversos partidos.

¿Cuándo inicia la Liga de Expansión para el Apertura 2026?

De esta forma, los distintos clubes están preparados para competir al máximo nivel desde el silbatazo inicial tras la Copa del Mundo 2026 y el torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX dará inicio el viernes 24 de julio.

Así, el regreso a las canchas representa la oportunidad para que las plantillas de la Liga de Expansión pongan a prueba las nuevas contrataciones y cómo funcionan los equipos.

Además de eso, los equipos buscarán sumar desde las primeras jornadas, esto, para llegar a tope hasta las últimas instancias del presente torneo.

Por otra parte, los cuerpos técnicos también ya están listos para encarar este nuevo torneo y también se verá el debut de los clubes Cruz Azul Hidalgo, Durango y Piratas FC.

Por esa razón, el balón comenzará a rodar a partir de este 24 de julio en busca del nuevo campeón, por lo que se extrañará al Atlante, uno de los equipos con mayor afición.

¿Qué juegos hay para la primera fecha de la Liga de Expansión en el Apertura 2026?

Viernes 24 de julio

Tepatitlán vs Durango, 19:00 horas.

Mineros de Zacatecas vs Correcaminos, 19:00 horas.

Sábado 25 de julio

Tlaxcala vs Leones Negros, 16:00 horas.

Venados vs Alebrijes de Oaxaca, 17:00 horas.

Atlético Morelia vs Club Atlético La Paz, 19:00 horas.

Jaiba Brava vs Piratas FC, 19:00 horas.

Domingo 26 de julio

Tapatio vs Cruz Azul Hidalgo, 17:00 horas.

Reprogramado 15 de septiembre.

Dorados vs Cancún, 19:00 horas.

Finalmente, la Liga de Expansión está lista, ya con nuevos equipos y sin poder aspirar a la Primera División algún equipo, debido al nuevo reglamento de la Liga MX.