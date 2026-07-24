América vs. Atlante: horario, pronóstico y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga MX

América vs Atlante Dónde ver el partido de la jornada 2 (cuartoscuro)

América enfrentará al Atlante en esta segunda jornada del torneo Apertura 2026. Descubre quién se perfila como el ganador del encuentro y dónde puedes sintonizarlo.

¿Cuándo será América vs Atlante?

La jornada 2 de la Apertura 2026 de la Liga MX continuará este fin de semana con un partido imperdible y lleno de expectativas, ya que los dos equipos no se han enfrentado desde 2014, cuando el Atlante descendió de división.

El Atlante comenzó la temporada en un muy anticipado partido contra el Necaxa. Sufrieron un retorno a la liga decepcionante al caer 2-1 contra sus rivales históricos. Esta vez el conjunto azulgrana regresa a su lugar de origen con mucho peso puesto sobre ellos. Además posiblemente veremos el debut del colombiano David Ospina como portero y será el retorno de el entrenador de los Potros de Hierro, Miguel “El Piojo” Herrera, regresa al Coloso de Santa Úrsula a enfrentar al equipo que por muchos años lideró.

Lo contrario sucede con Las Águilas del América, que vienen de un primer partido en que se impusieron 1-0 contra Querétaro. El conjunto liderado por el uruguayo Guillermo Almada busca continuar la racha, equipado de una de las platillas más fuertes de la liga, que incluye jugadores como Sebastian Cáceres, Raphael Veiga, Brian Rodriguez, Israel Reyes y Erick Sanchez.

El partido se llevará a cabo este viernes 24 de julio a las 21:00 horas (centro de México) en el Estadio Banorte.

Pronóstico del América vs Atlante | Liga MX

Históricamente, las Águilas cuentan con 18 victorias por encima de las 10 del Atlante, y entre ambos han existido 10 empates. Para este partido, fuentes dedicadas al análisis deportivo preven las siguientes probabilidades.

Triunfo de América: 61%

61% Empate: 22%

22% Triunfo de Atlante: 27%

¿Dónde ver América vs Atlante?

El partido se transmitirá por Azteca 7 y ESPN en televisión. También podrás sintonizarlo desde la plataforma de streaming Disney+ y el sitio web de Azteca.