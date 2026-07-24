¿Quién es Alejandro Cárdenas, el joven delantero que brilla en el América?

Las Águilas del América tienen una nueva joya en sus filas, es un joven que luce prometedor y que puede ser la nueva figura del conjunto azulcrema, Alejandro Cárdenas.

¿Quién es Alejandro Cárdenas, la nueva promesa del América?

De esta forma, la cantera del América se hace presente de nueva cuenta y ahora con Alejandro Cárdenas hay futuro en las filas del equipo, ya que es de cepa el joven.

Ahora, Guillermo Almada es el nuevo entrenador y quiere apostar por talento joven, por lo que decidió optar por Alejandro Cárdenas desde el principio para que debutara.

Alejandro Cardenas nació en Yucatán, llegó a las Águilas en 2021 y desde entonces mostró su talento para ganarse un lugar y luego ser promovido al equipo grande.

Además, Alejandro Cárdenas es nieto de Antonio Cárdenas, quien lideró el deporte en el Estado de Yucatán en la década de los 90, por lo que trae el deporte en la sangre de toda la vida.

¿Cuántos goles lleva Alejandro Cárdenas con el América?

Hasta el momento, Cárdenas lleva más de 30 goles en las distintas categorías y Almada preguntó por este joven talento, quien quiere deomostrar que tiene hambre de triunfo.

​​“En el 2021 me invitaron a hacer unas pruebas por 15 días y, pues, ahí estuve, estuve de prueba, y ya me terminaron diciendo que me quedé, y aquí llevamos grandiosos cinco años. Fue un sueño hecho realidad porque al final tanto sacrificio por parte mía y de mi familia al fin da frutos. Cuando me avisaron que yo iba a la pretemporada la verdad estaba muy feliz porque es por lo que he trabajado todos estos años porque cuando yo era niño, era mi sueño”, dijo en entrevista a las redes del club.

Por otra parte, Cárdenas estudia negocios internacionales, por lo que desea realizar esta tarea una vez que deje el futbol profesional en un futuro.

“Desde el primer día ellos nos han respaldado, se ha sentido ese respaldo del vestidor por parte de Henry, que es el capitán, Cota. La verdad es que nos han dado muchos consejos, se nos han acercado y la verdad nos hemos sentido bienvenidos”, dijo el jugador

Además de Alejandro Cárdenas, Ícaro Da Conceicao que estaba en el equipo juvenil de las Águilas desde hace un año también debutó, por lo que ya hay dos jóvenes promesas que pueden hacer un diferenciador este año.