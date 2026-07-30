Boletos para la NFL en México 2026: ¿Cuándo podrían salir a la venta las entradas del San Francisco vs Minnesota?

San Francisco vs Minnesota Este encuentro será el sexto juego de la temporada regular y forma parte de uno de los nueve partidos internacionales de la NFL. (NFL)

Mediante redes sociales se ha difundido la fecha tentativa para la venta de boletos del San Francisco 49’ers vs Minnesota Vikings que se llevará a cabo en la Ciudad de México y tendrá por escenario, una vez más, el Estadio Azteca (ahora Banorte).

La última vez que la NFL estuvo en nuestro país fue el 21 de noviembre de 2022, cuando San Francisco se impuso ante los Arizona Cardinals con un marcador de 38-10.

San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings: cuándo, dónde y a qué hora jugarán en Ciudad de México

De acuerdo con el comunicado emitido por la liga profesional de futbol americano de Estados Unidos, el partido se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre, durante la Semana 11 de la temporada regular, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

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Por otra parte, el aviso oficial de la NFL detalló que el kickoff será a las 19:20 horas, tiempo del centro de México; será el primer juego del Sunday Night Football fuera de Estados Unidos.

Este encuentro será uno de los nueve partidos internacionales que se llevarán a cabo en siete países, cuatro continentes y ocho estadios la próxima temporada; entre las sedes, se encuentran:

Melbourne (Australia).

Río de Janeiro (Brasil).

Londres (Reino Unido).

París (Francia).

Madrid (España).

Múnich (Alemania).

Los juegos internacionales de la NFL forman parte del compromiso de la Liga a largo plazo para una expansión global del deporte.

¿Cuál es la posible fecha de venta de boletos para el 49’ers vs Vikings en CDMX?

Tras cuatro años de ausencia, el anuncio del retorno de la NFL a México generó un entusiasmo masivo entre aficionados y aficionadas al futbol americano, quienes han vivido en incertidumbre durante meses a la espera de que se anuncie la fecha para la venta de entradas del ansiado partido.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha oficial para la venta de boletos del San Francisco vs Minnesota en Ciudad de México, aunque cuentas especializadas de redes sociales han comenzado a especular el día probable de la transacción.

Eloir Garay, creador de contenido mexicano popular por su trayectoria en música y análisis deportivos, compartió mediante su cuenta en Instagram que “una fuente muy confiable” otorgó mayor información acerca de la visita de la NFL a terreno mexicano.

Según la información recabada por el influencer, las posibles fechas de venta y preventa para el ansiado partido podrían ser:

Preventa Banorte: en tres días o el 12 de agosto.

en tres días o el 12 de agosto. Preventa Citibanamex: 14 y 16 de agosto.

14 y 16 de agosto. General: A partir del 17 de agosto.

A su vez, si realizaste tu registro previo en la página oficial de la NFL para juegos internacionales, un código será enviado al correo eléctronico que ingresaste, lo que facilitará tu acceso a la preventa.

¿Cuál será el precio de los boletos del San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings en CDMX?

Eloir Garay también adelantó a sus seguidores y seguidoras el posible rango de precios para los boletos, tomando en consideración la información de su fuente confiable y los costos que tuvieron las entradas en la última visita de la NFL a México.

Los precios probables para este 2026, son entre $1,500 y $2,000 pesos mexicanos para boletos generales o “más económicos”, mientras que de $18,000 a $22,000 es el monto considerado para entradas VIP.