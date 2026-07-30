¿Quién es Nasser Al-Khelaifi y por qué la UEFA quiere que reemplace a Gianni Infantino como presidente de la FIFA?

¿Quién es Nasser Al-Khelaifi? | El presidente del PSG que podría competir contra Infantino por el control de la FIFA. (WIKIMEDIA COMMONS)

Ante la polémica protagonizada por el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el Mundial 2026, el nombre de Nasser Al-Khelaifi ha comenzado a tomar fuerza como posible sucesor rumbo a las elecciones presidenciales de la Federación, previstas para marzo de 2027.

En medio de las crecientes fricciones entre la UEFA e Infantino, algunos dirigentes del fútbol europeo ven en el actual presidente del Paris Saint-Germain una figura con el peso suficiente para tomar las riendas de la FIFA.

Aunque hasta el momento no existe una declaración contundente que confirme el interés de Al-Khelaifi por buscar la presidencia del organismo, su influencia dentro del fútbol internacional explica por qué su nombre aparece entre las alternativas que comienzan a analizarse en Europa.

¿Quién es Nasser Al-Khelaifi?

Se trata de un empresario y dirigente deportivo catarí de 52 años que se ha convertido en una de las figuras con mayor influencia dentro del fútbol.

Actualmente encabeza el Paris Saint-Germain (PSG), Qatar Sports Investments (QSI), European Football Clubs (EFC) y beIN Media Group. Además, forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA y representa a EFC en las reuniones del Consejo de la FIFA.

Al-Khelaifi nació en Doha y durante su juventud se dedicó al tenis. Después de abandonar su carrera deportiva a finales de la década de 1990, comenzó a abrirse camino en el sector de los medios deportivos. Trabajó con Al Jazeera y posteriormente alcanzó una posición destacada en la industria de las transmisiones deportivas como presidente de beIN Media Group, compañía que posee derechos de competiciones como la Copa del Mundo y la Champions League en diferentes países.

¿Por qué la UEFA piensa en Al-Khelaifi para reemplazar a Infantino?

La posibilidad de que Al-Khelaifi compita por la presidencia surge en medio de una nueva disputa entre la UEFA y Gianni Infantino.

El conflicto tiene como punto central un plan para crear una empresa comercial propiedad de la FIFA que estaría encargada de organizar la Copa del Mundo y posteriormente vender parte de sus acciones a inversionistas.

La propuesta preocupa entre los dirigentes europeos, que incluso contemplan medidas de protesta y comenzaron a analizar quién podría desafiar a Infantino en las elecciones de 2027.

Al-Khelaifi asegura que no quiere presidir la FIFA

Pese a las versiones que lo colocan como posible candidato, desde el entorno de Nasser Al-Khelaifi han rechazado la posibilidad. Un representante aseguró que el dirigente no tiene “ambición, intención ni interés” en asumir la presidencia de la FIFA y que continuará respaldando a las instituciones del fútbol mundial y europeo desde sus actuales responsabilidades.

No es la primera vez que su entorno intenta frenar las especulaciones. Anteriormente, las versiones sobre una candidatura habían sido calificadas como “ruido mediático”. Su nombre surge principalmente entre quienes buscan una figura con suficiente peso político y deportivo para enfrentarse a Infantino.