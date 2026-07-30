Triplemanía 34 tendrá nueva sede en Las Vegas: AAA anuncia cambio de arena por alta demanda

Triplemanía 34 El evento cambió de arena. (Pexels y WWE)

¡Triplemanía 34 se acerca! Serán dos noches de peleas en dos sedes distintas: Las Vegas y Ciudad de México. Mientras que la arena para que los luchadores se enfrenten en México ya está decidida, el recinto en Estados Unidos cambió debido a la alta demanda.

¿Dónde será la Triplemanía 34?

El espacio que albergará a los luchadores en México será la Arena CDMX y en la Noche de Los Grandes de Monterrey anunciaron que la fecha en Estados Unidos sería en el Luxor de Las Vegas. Sin embargo debido a la enorme demanda que se presentó durante la venta para los duelos, los organizadores decidieron apostar por un estadio más grande. Ahora la noche más grande de la lucha libre mexicana se muda a la icónica MGM Grand Garden Arena.

El nuevo recinto ha albergado peleas legendarias de boxeo de Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr. y Canelo Álvarez. Desde 1996, es utilizada por la WWE para distintos eventos. El más reciente fue la edición Money in the Bank de 2022.

Esta Triplemanía está llena de enfrentamientos altamente esperados con luchadores que incluyen a Rey Mysterio, Dominik Mysterio, El Hijo del Vikingo, La Catalina, Rey Fénix y El Grande Americano. El evento se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre. En Ciudad de México, continuará la pelea el domingo 3 de septiembre.

Los nuevos boletos para la noche en Las Vegas salen a este martes 4 de agosto a partir de las 11:00 horas del centro de México. Fanáticos que ya contaban con un boleto no se deben preocupar, y pronto recibirán información de los organizadores para el cambio de asiento.