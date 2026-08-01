¿Cuánto pide el Milan por la compra de Santi Giménez?

Santi Giménez Santi Giménez tuvo una mala temporada con el Milan el año pasado. (Mexsport/Santi Giménez)

Santiago Giménez volverá esta semana a los entrenamientos con el Milan, luego de tomarse un descanso y recuperarse de una lesión tras el Mundial 2026, ahora, el equipo rossonero quiere deshacerse del mexicano, pero luce complicado por su elevado precio.

¿Cuánto pide el Milan por el pase de Santiago Giménez?

De esta forma, Santiago Giménez llegó de nuevo al Milan con la intención de pelear un lugar en el equipo rossonero, pero luce complicado, ya que ha tenido un bajón en su juego y no sólo eso, su presencia en el equipo no es primordial.

De esta forma, el Milan trabaja en buscarle una salida a Giménez y de acuerdo con La Gazzetta dello Sport, el equipo pide aproximadamente 20 millones de euros por el atacante.

Milan compró a Giménez en enero de 2025 por más de 30 millones de euros, pero está lejos de recuperar lo que invirtió y por ende, intentarán venderlo en una parte sustancial de lo invertido.

En la actualidad, el Milan pagó 70 mde para fichar a Gonzalo Ramos, delantero portugués, por lo que tomará el lugar de Giménez al ataque y el mexicano deberá buscar un nuevo hogar.

¿Por qué el Milan quiere vender a Santiago Giménez?

Giménez tuvo una mala temporada con el Milan, anotó sólo 7 goles en 37 partidos con la camiseta rossonera, tuvo diversas lesiones y nunca se colocó como el uno al ataque.

Además, Giménez no ha tenido el mejor rendimiento en cancha, se le nota lento y tomará tiempo que vuelva a un nivel óptimo al ataque.

Según el Calcio Mercato, la Lazio y el FC Porto son dos equipos interesados en Santi Giménez, sin embargo, ambos deberán hacer movimientos para poder atraer al mexicano.

Giménez puede llegar aún al Porto, equipo que lleva la delantera, ya que el cierre de fichajes es hasta el 2 de septiembre, por lo que hay aún tiempo de una buena oferta.