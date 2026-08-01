¿Julián Quiñones al Chelsea? Esta es la razón por la que el delantero no llegaría al equipo

Julián Quiñones Julián Quiñones es un delantero con calidad de exportación tras el Mundial 2026. (Mexsport)

Julián Quiñones es una de las estrellas mexicana que tienen calidad de exportación, sin embargo, el mexicano parece que se quedará un año más en el futbol árabe, ya que el Chelsea tendría problemas para ficharlo.

Luego de su gran participación en el Mundial 2026, Quiñones estaba en la mira de diversos equipos, pero el Chelsea es uno de los que más fuerte pujaban por el mexicano.

¿Por qué Chelsea no puede fichar a Julián Quiñones?

Ante esto, la Federación Inglesa de Futbol (FA) impuso una sanción al Chelsea por irregularidades financieras durante la etapa de Roman Abramovic, por lo que el castigo impedirá que Quiñones llegue al equipo inglés.

Por este problema, el Chelsea pagará una cuantiosa multa y no podrán hacer fichajes por un año.

De esta forma, el Chelsea no podrá hacer fichajes hasta el verano de 2027, por lo que Julián Quiñones está completamente descartado de ser un movimiento para ayudar a los Bleus.

De acuerdo con el comunicado compartido por la FA, el conjunto londinense violó las reglas financieras entre 2011 y 2018 bajo el mandato de Roman Abramovich.

Esto quiere decir que el equipo hizo pagos no develados desde empresas asociadas a la propiedad del club a agentes, futbolistas y otros entes, movimientos que están prohibidos en el futbol inglés.

Así también, en la resolución, la FA señala que la nueva propiedad del Chelsea fue la que presentó las irregularidades ante la justicia al comprar el club en 2022, por lo que ellos requerían de una limpia y hacer más transparente su gestión.

Recordemos que Roman Abramovich fue el dueño del Chelsea entre 2003 y 2022, luego, tuvo que vender el equipo a un consorcio estadounidense por sus implicaciones en la invasión de Ucrania.

Después de darse a conocer la resolución, el conjunto londinense aceptó los 74 cargos de los que se le acusaba y se ganaron una multa de 10 millones de libras (11,5 millones de euros).

Finalmente, el dinero de la multa será invertido en el futbol base de Inglaterra, algo que ya padeció el Chelsea cuando tuvieron que pagar una sanción de 10 millones a la UEFA por las mismas irregularidades.