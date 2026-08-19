‘Checo’ Pérez: ¿Cómo le ha ido al mexicano en el GP de Países Bajos?

Checo Pérez En el circuito de Zandvoort, ‘Checo’ tuvo su mejor actuación en la Temporada 2021,. (Mexsport)

Sergio ‘Checo’ Pérez se prepara para su regreso a las pistas, por lo que el mexicano quiere demostrar que está con nuevos bríos y el GP de Países Bajos lo puede demostrar.

¿Cómo es el GP de Países Bajos de F1?

De esta forma, ‘Checo’ Pérez ha tenido más de un mes de vacaciones en la F1, ya que hubo un periodo de descanso, pero es tiempo de volver a la actividad y con Cadillac busca los primeros puntos del año.

Así, la Temporada 2026 de la Fórmula 1 se reanuda este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, pero hay un detalle, es la última vez que este premio se corre en la Gran Carpa.

Además, esta carrera tiene un formato sprint, por lo que habrá una importante cantidad de puntos en disputa y los equipos buscarán desde el principio pelear por cada milla recorrida.

Pero antes de esta carrera, Cadillac anunció la salida de Graeme Lowdon, quien era el jefe de equipo y su puesto lo ocupará Marcin Budkowski, quien llega a ocupar un puesto que no pudo llevar al equipo a otro nivel.

¿Cómo le ha ido a ‘Checo’ Pérez en el GP de Países Bajos?

Hay un detalle, ‘Checo’ Pérez jamás ha podido sumar puntos en el GP de Países Bajos desde su regreso en el 2021, ya que con Red Bull tuvo actuaciones que dejaron unidades en la pista.

La mejor posición que pudo ocupar ‘Checo’ Pérez en el GP de Países Bajos es un cuarto lugar en el 2023, por lo que sí ha sumado puntos, pero no pudo subir al podio a celebrar con los demás pilotos.

En el circuito de Zandvoort, ‘Checo’ tuvo su mejor actuación en la Temporada 2021, pero en aquella ocasión tuvo que realizar modificaciones al bólido para remontar posiciones.

En aquella ocasión, el RB16B ganó posiciones para meterse en el Top 10 y en las últimas vueltas superó a Lando Norris para quedarse con el octavo puesto.

En adición, ‘Checo’ Pérez quedó quinto en 2022; cuarto en 2023 y sexto en 2024, por lo que deberá exigirse al máximo para mejorar estas posiciones en un equipo que ha venido a menos.

¿Dónde y a qué hora ver el GP de Países Bajos 2026?

El GP de Países Bajos inicia el viernes 21 de agosto a las 4:20 horas con las prácticas libres. Así quedan los horarios:

VIERNES 21 DE AGOSTO

Práctica Libre | 4:30-5:30 hrs | F1TV y Sky Sports 580.

Sprint shootout | 8:30-9:15 hrs | F1TV y Sky Sports 580.

SÁBADO 22 DE AGOSTO

Carrera sprint | 4:00-5:00 hrs | F1TV y Sky Sports 580.

Qualy | 8:00-9:00 hrs | F1TV y Sky Sports 580.

DOMINGO 23 DE AGOSTO

Carrera principal | 4:00-5:00 hrs | F1TV y Sky Sports 580.

Finalmente, ‘Checo’ Pérez quiere mejorar el cuarto puesto que ganó hace algunos años en el GP de Países Bajos, sin embargo, luce complicado, ya que Cadillac no cuenta con un bólido de calidad para esta carrera.