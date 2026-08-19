‘Chino’ Huerta: El mexicano regresaría a la Liga MX, ¿Qué equipo lo ficharía?

César Chino Huerta Uno de los principales obstáculos para que regrese el ‘Chino’ Huerta es su precio en el mercado. (Mexsport)

César ‘Chino’ Huerta es uno de los mexicanos que tienen experiencia en Europa, pero el jugador está a nada de salir del Anderlecht y regresaría a la Liga MX a jugar con un equipo contendiente.

¿Por qué el ‘Chino’ Huerta saldría del Anderlecht?

Hace unos días, el ‘Chino’ Huerta se enteró que tiene un pie fuera del equipo, en gran parte por un bajón de juego y que su actuación en el Mundial 2026 no fue la mejor.

Así también, el ‘Chino’ Huerta podría regresar a la Liga MX ante su falta de minutos con el Anderlecht, por lo que busca un equipo donde pueda apoyar a buscar el título.

De esta forma, el futuro de César ‘Chino’ Huerta podría dar un giro inesperado, ya que no ha tenido minutos con Anderlecht y su club incluso incorporó a otro elemento para dar a entender que no tiene el puesto seguro.

¿Qué equipo de la Liga MX busca al ‘Chino’ Huerta?

Uno de los equipos que podrían estar interesados en los servicios del ‘Chino’ Huerta es el Toluca, equipo que está dispuesto a pagar por el mexicano.

No es una sorpresa que la directiva escarlata habría retomado las negociaciones directamente con Anderlecht, ya que necesitan un elemento como el ‘Chino’ Huerta para el equipo.

Si Huerta llega al Toluca, reforzaría el ataque de un equipo que busca mantenerse como protagonista de la Liga MX y pelear por el título ante potencias como Cruz Azul o América.

¿Qué precio tiene el ‘Chino’ Huerta en el futbol?

Pero uno de los principales obstáculos es el precio del ‘Chino’ Huerta, ya que el Anderlecht habría tasado su valor en unos 6 millones de dólares.

Pero este precio no llama la atención a Toluca, por lo que ofrecerían una cantidad menor, debido a la inactividad del mexicano en las canchas belgas.

Luego del Mundial 2026, el ‘Chino’ Huerta estuvo considerado con el Anderlecht en siete partidos y no sumó minutos en ninguno debido a una decisión del DT.

Además, el atacante tampoco fue incluido para el duelo europeo frente al Kairat Almaty, ni en la Europa League, donde el Anderlecht venció al PAOK por 4-2 y avanzó en la ronda de Playoffs.

Finalmente, el ‘Chino’ Huerta puede regresar en breve a la Liga MX, ya que no tiene actividad con el Anderlecht y esto puede ayudar al Toluca para ficharlo.