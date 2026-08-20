Armando ‘Hormiga’ González quiere demostrar en el Olympiacos que está para grandes alturas, pero el mexicano debe adaptarse antes a su nuevo club y el equipo no reveló cuándo debutaría su refuerzo de lujo.

¿Cuándo se presenta la ‘Hormiga’ González con el Olympiacos?

La ‘Hormiga’ González partió a Europa con el Olympiacos, equipo que pagó más de 10 millones de dólares por el mexicano y espera que sea un referente a la ofensiva en breve,}

Luego de un ir y venir de las negociaciones entre Chivas y el Olympiacos, ambos equipos llegaron a un acuerdo para que Armando González se vaya a jugar a la Liga de Grecia, por lo que espera rendir al máximo en su nuevo equipo.

¿Cuándo debuta la ‘Hormiga’ González con el Olympiacos?

Hoy viajó la ‘Hormiga’ González a Grecia por la madrugada, ya que necesiita realizar lso exámenes físicos y dar por terminado el traspaso de Chivas al Olympiacos.

El siguiente partido del Olympiacos de Grecia es en la Superliga Griega este sábado 22 de agosto en contra del Club Atromitos, pero luce poco probable que tenga acción, ya que es muy poco probable que tenga acción.

Durante esta semana y la próxima, la ‘Hormiga’ González deberá de entrenar y ponerse a las órdenes del cuerpo técnico, para estudiar y replantear el esquema táctico.

De esta forma, la ‘Hormiga’ González haría su debut en el futbol europeo el sábado 29 de agosto, cuando el Olympiacos visite al club Asteras en Trípoli, aunque no está confirmado.

Finalmente, la ‘Hormiga’ González ya tiene nuevo club, el Olympiacos de Grecia y espera que su presencia sea de impacto inmediato.