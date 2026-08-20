La Selección Mexicana tiene nueva casa para sus transmisiones, ¿Quién compra los derechos del Tri?

Amazon Prime Video El contrato entre Amazon Prime Video y la Selección Mexicana ya tiene fecha de inicio. (Emmanuel Guti)

La Selección Mexicana anunció cambios cuando terminó el Mundial 2026, desde algunos directivos y ahora también, el Tri decidió ampliar el espectro y ahora tiene un nuevo canal para transmitir sus partidos y será Amazon Prime Video.

¿Quién transmitirá los juegos de la Selección Mexicana en streaming?

Así es, Amazon Prime Video fungirá como nuevo hogar del Tri rumbo al Mundial 2030, ya que firmaron por una larga extensión de juegos y esperan ser la plataforma número 1 para ver los juegos del combinado tricolor.

El anuncio del nuevo hogar de la Selección Mexicana se realizó durante el Prime Video Presents Latinoamérica, evento celebrado en Ciudad de México, donde también se dieron adelantos en cuanto a contenidos de deportes y series a nivel regional.

De esta forma, Amazon Prime Video tendrá a la Selección Mexicana como parte de sus contenidos y transmitirá por lo menos 38 partidos como local, lo cual equivale al proceso rumbo al Mundial 2030.

Amazon Prime Video quiere aumentar su barra de contenidos

Así también, Amazon Prime Video iniciará las transmisiones de los juegos de la Selección Mexicana a partir del 26 de septiembre, por lo que desde este 2026 iniciará la relación.

Por otra parte, Amazon Prime Video anunció una inversión de más de 2 mil millones de dólares en Latinoamérica entre 2027 y 2030, por lo que busca fortalecer aún más su barra de contenidos.

La inversión estará destinada a producciones originales y derechos deportivos en México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile, por lo que no será casualidad que próximamente cierren contratos con otras ligas.

Uno de los principales objetivos de Amazon Prime Video será aumentar a más del doble el número de producciones originales locales para 2030, ya que México y parte de Sudámerica representan algunos de los mercados más importantes para la marca.

La plataforma también anunció que prepara más de 25 nuevos títulos para 2027, por lo que se vienen nuevos títulos y la extensión de algunas series de enorme éxito.