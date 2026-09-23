¡Gilberto Mora estrenará dorsal con la Selección Mexicana!, ¿Cuál será su nuevo número?

Gilberto Mora Gilberto Mora iniciará una nueva etapa con la Selección Mexicana a partir de esta Fecha FIFA. (Mexsport)

Gilberto Mora es la nueva estrella de la Selección Mexicana, la cual está disponible para esta Fecha FIFA y ya tiene un nuevo dorsal, el cual es un número histórico para todos aquellos que lo portan en el equipo.

¿Qué número utilizará Gilberto Mora en la Fecha FIFA?

De esta forma, Mora, quien juega en Xolos de Tijuana, estrenaría su dorsal en esta Fecha FIFA el cual era el de Alexis Vega y se trata del número 10.

Así, Gilberto Mora iniciará una nueva etapa con la Selección Mexicana a partir de esta Fecha FIFA con el técnico Rafael Márquez, por lo que el DT deposita toda su confianza en el mexicano para estos compromisos.

Gilberto Mora, quien cumplirá 18 años este octubre, cambiará el número de su dorsal y dejará de portar el 19 para usar el 10, un número histórico en el Tri.

Según un reporte de TUDN, Mora será el nuevo 10 del conjunto azteca, por lo que tendrá una gran responsabilidad de ahora en adelante y la Selección Mexicana confía en su talento.

¿Quién era el dueño del ’10′ en la Selección Mexicana?

Alexis Vega era quien jugaba con el 10, pero no apareció para esta primera convocatoria de Márquez, por lo que probará con Mora para que cargue con el peso del equipo

Así, Mora toma el número emblemático del Tri y este número también lo han portado otros elementos como Giovanni Dos Santos y el legendario Cuauhtémoc Blanco.

El Tri jugará ante Colombia este sábado 26 de septiembre en Baltimore, luego se verá las caras contra Perú en Nueva York y su último partido será contra Chile.

Todos los partidos los podrá ver la afición mexican a través de Canal 5, Azteca 7 y Amazon Prime Video, plataforma que estrena al Tri en su programación.