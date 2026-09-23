¡Otra vez lesionado! Santi Giménez trabaja por separado con la Selección Mexicana, ¿Cuál es el grado de su dolencia?

Santiago Giménez El delantero del Porto entrenó por separado del equipo tricolor y se espera que se una a sus compañeros en breve. (Mexsport)

Santiago Giménez parece no estar al cien por ciento de su capacidad, ya que entrenó por separado de la Selección Mexicana y al parecer, el delantero tiene otra lesión que acarrea.

¿Qué lesión tiene Santiago Giménez previo a la Fecha FIFA?

Para la Fecha FIFA que comienza en breve, el cuadro tricolor tiene otras dudas sobre Santiago Giménez, quien será valorado en los próximos días para ver si está disponible para todos los cotejos que le faltan al cuadro mexicano.

De acuerdo con un reporte del diario Marca, el delantero del Porto entrenó por separado del equipo tricolor y se espera que se una a sus compañeros en breve, cuando emprendan el viaje a Baltimore.

De esta forma, Santiago Giménez, reportó con una sobrecarga muscular en el aductor, por lo que estuvo realizando ejercicios de recuperación por separado y será valorado conforme el tiempo pase por el staff del Tri.

¿Santiago Giménez jugará con México en la Fecha FIFA?

Además, el DT Rafael Márquez será quien tenga la última palabra para el debut de Santiago Giménez ante Colombia, pero hay amplias probabilidades de que sí esté en el campo.

Por su parte, Jéremy Márquez se vio con ciertas molestias en la espalda, por lo que no terminó al parejo el entrenamiento, así que también le darán seguimiento sobre su recuperación.

El ahora jugador del Porto, Santaigo Giménez, espera recuperar la cuestión física y ponerse a las órdenes de Rafa Márquez como su DT, para demostrar que está listo para continuar con el Tri, ya que su rendimiento ha dejado mucho qué desear.