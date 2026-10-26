Juego 3 Brewers vs Rays: horario y canales para ver EN VIVO la Serie Mundial 2026 este lunes 26 de octubre

Juego 3 Brewers vs Rays La Serie Mundial 2026 se traslada a Florida para el Juego 3 de la contienda, en el que Tampa Bay Rays aprovechará la localía para hacerse de una victoria.

Tras dos intensos primeros juegos en Milwaukee, el Clásico de Otoño reanuda su marcha este lunes 26 de octubre en St. Petersburg, Florida, con el Juego 3 Brewers vs Rays de la Serie Mundial 2026, un enfrentamiento que podría definir el futuro de la competencia.

Mientras que para los Milwaukee Brewers representa la oportunidad perfecta para consolidar una ventaja difícil de quebrantar en la contiendta, los Tampa Bay Rays aprovecharán el calor de casa para hacerse con su primera victoria del torneo; el duelo mantiene altas expectativas entre fanáticos y fanáticas de las Grandes Ligas, ya que los conjuntos rivales disputan su primer título de la Serie Mundial.

Brewers vs Rays: ¿cuándo, dónde y a qué hora será el Juego 3 de la Serie Mundial 2026?

Tras dos dramáticos encuentros en el Juego 1 y Juego 2 del Clásico de Otoño 2026, los Milwaukee Brewers se mantienen a la cabeza 2-0 ante los Tampa Bay Rays, con marcadores de 3-2 y 5-4, respectivamente; la tensión del enfrentamiento podría persistir o finalmente inclinarse a favor de los Rays, quienes jugarán en casa este lunes 26 de octubre.

El Juego 3 de la Serie Mundial se llevará a cabo en el Tropicana Field, ubicado en St. Petersburg, Florida; hace un par de años atrás, ese recinto deportivo fue devastado por el Huracán Milton y hoy será el corazón de la fiesta de beisbol más importante del año.

Ki-Ki-Ki…Ma-Ma-Ma… 😱 World Series Game 3 is here! https://t.co/VW0OOtRfy4 — MLB (@MLB) October 26, 2026

A pesar de la ventaja 2-0 que los Milwaukee Brewers poseen tras los primeros encuentros, la diferencia en cada juego ha sido mínima, por lo que Tampa Bay Rays buscará empaparse del calor de su afición local para reclamar una victoria que pueda reanimar su impulso en la contienda.

Debido a ello, el Juego 3 se convierte en un imperdible para cualquier fanático o fanática de las Grandes Ligas, así que añade un recordatorio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, para seguir la transmisión del encuentro que podría definir el rumbo de esta Serie Mundial.

Brewers vs Rays EN VIVO: canales y streaming para ver el Juego 3 de la Serie Mundial

Las opciones para seguir la transmisión en vivo desde México del tercer juego en esta reñida e histórica competencia, son las siguientes:

Televisión abierta: Canal 9.

Canal 9. Canales por suscripción: ESPN, FOX.

ESPN, FOX. Streaming: FOX One, Disney+ Premium, ViX y MLB TV.

Abridores Juego 3 Brewers vs Rays en el Clásico de Otoño 2026

Milwaukee Brewers depositarán su confianza en el joven lanzador zurdo Robert Grasser con el propósito de mantener el dominio de la contienda incluso como visitantes. Grasser llega a esta Serie Mundial con una sólida actuación previa en playoffs, registrando una marca de 0-0- y efectividad destacada de 1.00 en la postemporada actual.

Por su parte, ante la urgencia de conseguir una victoria en casa, los Tampa Bay Rays enviarán al montículo a su as derecho, Freddy Peralta, quien se ha consolidado como la pieza más confiable en la rotación de los Rays al arribar al Juego 3 con un récord invicto 2-0 y una efectividad de 1.08 durante los playoffs.