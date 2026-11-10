México vs Jamaica: Este es el once inicial que se perfila para el partido de Concacaf Nations League

México vs Jamaica Así se podría ver el 11 inicial. (Instagram: @miseleccionmx / cuartoscuro)

Los partidos entre México y Jamaica, que decidirán la semifinal de la Concacaf Nations League, se acercan. Conoce cuál podría ser el once inicial para el encuentro de ida el próximo sábado.

¿Cuál será el once inicial para México vs Jamaica?

La semana pasada se dio a conocer la lista oficial de convocados para el ida y vuelta contra Jamaica. Ahora, muchos aficionados del Tricolor se preguntan cuáles serán los once que iniciarán en cancha .

Esta vez, sin embargo, ya no es momento sólo de probar. Está en juego la semifinal de la Concacaf, por lo que el entrenador Rafa Márquez deberá plantearse bien no sólo jugadores tendrá en cancha, sino de qué manera los desplegará.

La alineación 4-3-3 ha sido la preferida por Márquez en los últimos cuatro partidos, por lo que muchos esperan que continúe siendo el caso para el próximo encuentro. Lo que distinguiría esta ocasión de las anteriores es que el director técnico cuenta con un cuadro más completo, con el regreso de jugadores clave como Julián Quiñones y César Montes, dos elementos que hicieron falta para el ataque y la defensa respectivamente. De ser así, podríamos ver algo un once como el siguiente.

Primera posibilidad (4-3-3): Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Armando González y Julián Quiñones.

La ausencia de Raúl Jiménez ha dejado en claro la necesidad de encontrar un jugador que se convierta en un delantero central confiable que permita un 4-3-2-1. En disputa se encuentran Santiago Giménez y Armando González, ninguno de los cuales logró anotar durante los últimos cuatro partidos de la selección. Ahora se agrega un nombre a esa lista: Armando León, quien juega por primera vez con la selección. Lo más probable es que Giménez se lleve la posición titular debido a su experiencia, por lo que, en caso de que se utilice esta alineación, la cancha se podría ver del siguiente modo al inicio del partido:

Segunda posibilidad (4-3-2-1): Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Gilberto Mora, Erik Lira; Roberto Alvarado, Julián Quiñones; Santiago Giménez

Un punto más a resaltar es la defensa, que presentó puntos débiles en la Fecha FIFA cuando el Tricolor perdía posesión de la pelota. Por lo mismo se piensa que tanto Luis Romo y Jesús Gallardo serán sustituidos. Como reemplazo, suenan los nombres de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, a pesar de la falta de minutos que han tenido ambos en sus respectivos clubes.

¿Cuándo serán los partidos entre México y Jamaica?

El encuentro de ida se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston a las 19:00 horas. La vuelta se disputará el martes 17 de noviembre sobre la cancha del Estadio BBVA de Monterrey a las 20:00 horas.