Horarios del GP de Qatar 2026: cómo y dónde ver a Checo Pérez en F1 El Gran Premio de Qatar es la penúltima parada de la Fórmula 1 este 2026 (Graciela López Herrera)

La máxima categoría del automovilístico internacional realizará su penúltima carrera planeada en su calendario de 2026 este fin de semana en el país de Asia Occidental. El piloto mexicano enfrenta una penalización por un error cometido en el GP de Las Vegas.

A pesar de tener dos carreras pendiente, Andrea Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, aseguró el campeonato de la Fórmula 1 en el Gran Premio de la Ciudad de México el pasado 1 de noviembre de 2026. Convirtiéndose en la persona más joven en ganar este título.

Horarios de las prácticas libres, clasificación y carrera principal del GP de Qatar

El Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 se llevará a cabo del viernes 27 al domingo 29 de noviembre. Dividiendo su agenda de la siguiente manera:

Viernes 27. Práctica Libre 1 de 7:30 a 8:30 horas, y Práctica Libre 2 de 11:00 a 12:00 horas.

de 7:30 a 8:30 horas, y de 11:00 a 12:00 horas. Sábado 28. Práctica Libre 3 de 8:30 a 9:30 horas, y Clasificación de 12:00 a 13:00 horas.

de 8:30 a 9:30 horas, y de 12:00 a 13:00 horas. Domingo 29. Gran Premio de Qatar a las 10:00 horas.

Tomando en cuenta el día y tiempo del centro de México.

Gran Premio de Qatar: ¿Cómo y dónde ver a Checo Pérez?

La penúltima carrera de la F1, donde Checo participa con la escudería de Cadillac, estará disponible en los servicio de televisión de cable Izzi y Sky, además de la plataforma F1 TV Pro, la cual incluye la transmisión en vivo de todas las sesiones de F1, cámaras de los pilotos, radios del equipo, documentales, programas exclusivos y archivo histórico de carreras.

F1 TV Pro tiene un precio de anual de $999 pesos, igualmente, algunos servicios como Telcel y Telmex ofrecen la plataforma con cargo extra a tu cuenta por $119 pesos mensuales.

¿Cuál es la posición de Sergio Pérez en la tablero general de la F1?

Actualmente, el piloto mexicano de Cadillac se encuentra en las últimas posiciones del Campeonato de Pilotos de 2026 con 0 puntos totales en 20 carreras disputadas, desencadenado del bajo rendimiento y problemas técnicos de la escudería en su año debut.

Asimismo, en esta carrera, Checo enfrenta una penalización de 5 posiciones en salida, tras intentar rebasar al piloto brasileño Rafael Câmara en el GP de Las Vengas en la curva 14 del circuito, que terminó con Pérez estrellado en un muro y abandonando la carrera.