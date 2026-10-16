Llaman a promover el uso responsable de medicamentos veterinarios para proteger la salud de perros y gatos

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Ante la creciente conciencia sobre los riesgos de la automedicación en las personas, especialistas en salud animal subrayan la importancia de fomentar una cultura de uso responsable de los medicamentos veterinarios para proteger el bienestar de perros y gatos.

La médico veterinaria zootecnista Emilia Tobías, gerente técnico de Boehringer Ingelheim México, explicó que la eficacia y seguridad de un tratamiento dependen de factores como un diagnóstico adecuado, la dosis correcta, la forma de administración, el peso de la mascota y el seguimiento profesional del médico veterinario.

Advirtió que prácticas como fraccionar medicamentos o adquirirlos fuera de su empaque original pueden provocar errores en la dosificación y administración, incrementando el riesgo de falta de eficacia terapéutica o la aparición de reacciones adversas.

En el caso de los antiparasitarios orales, señaló que suministrar una dosis menor a la requerida puede traducirse en una protección insuficiente frente a pulgas, garrapatas y otros parásitos, por lo que insistió en que cualquier tratamiento debe ser prescrito y supervisado por un médico veterinario.

La especialista también enfatizó que cada mascota requiere un tratamiento individualizado, por lo que no se deben utilizar medicamentos recomendados por terceros, reutilizar tratamientos indicados para otros animales ni modificar las presentaciones definidas por el fabricante.

Asimismo, recordó que el uso responsable de medicamentos veterinarios implica conservar los productos en sus empaques originales, respetar las condiciones de almacenamiento, verificar su fecha de caducidad y seguir estrictamente las indicaciones del profesional de la salud animal.

Tobías destacó que adquirir medicamentos en clínicas, hospitales veterinarios y establecimientos formalmente autorizados ayuda a garantizar que los productos sean originales, hayan sido almacenados y transportados correctamente y se encuentren dentro de su periodo de vida útil.

Finalmente, señaló que la educación de los tutores sobre el uso adecuado de medicamentos forma parte de una estrategia de tenencia responsable que contribuye al bienestar de las mascotas, fortalece la confianza en los médicos veterinarios y favorece la salud de las personas y las comunidades que conviven con los animales de compañía.