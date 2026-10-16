Volkswagen Teramont 2027 llega a México

Volkswagen Teramont 2027

La segunda generación del Volkswagen –que estará a la venta en nuestro país a partir del 9 de noviembre en las versiones Trendline, Comfortline y R-Line–, apuesta por un diseño más moderno, mayor equipamiento tecnológico y un motor de cuatro cilindros más potente. Su propuesta mantiene el espacio para siete pasajeros, uno de los principales atributos de este modelo familiar.

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Fabricada en Chattanooga, Tennessee, éste SUV de tres filas de asientos estará disponible en México en tres versiones: Trendline, Comfortline y R-Line. Todas incorporan el motor 2.0 TSI de la familia EA888 evo5, que entrega 282 hp y 350 Nm de torque, asociado a una transmisión automática Tiptronic de ocho velocidades.

Diseño renovado y mayores dimensiones

El cambio más evidente está en la carrocería. El frontal incorpora faros LED dobles, una parrilla de diseño discreto y un emblema Volkswagen iluminado en las versiones Comfortline y R-Line. La parte trasera también estrena una firma luminosa horizontal con animaciones seleccionables e intermitentes dinámicas.

La variante R-Line se distingue por sus detalles exteriores específicos, entre ellos parrillas negras, acabados deportivos y rines de aluminio de 21 pulgadas. Las versiones Trendline y Comfortline utilizan rines de 18 y 20 pulgadas, respectivamente.

Con 5.16 metros de largo y 1.99 metros de ancho, la Teramont conserva sus dimensiones de SUV grande. El techo panorámico con apertura eléctrica está disponible desde la versión Comfortline.

Una cabina con pantalla de 15 pulgadas

El habitáculo recibió una transformación sustancial. La palanca de cambios pasó a la columna de dirección para liberar espacio en la consola central, con el fin de colocar objetos y cargar colocar el cargador inalámbrico para smartphones. Los acabados incluyen superficies de tacto suave, detalles de madera auténtica e iluminación ambiental.

El tablero está dominado por una pantalla de infoentretenimiento de 15 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, mientras que la carga inalámbrica Qi2 con MagSafe permite recargar dos teléfonos compatibles con una potencia de hasta 15 watts. También dispone de puertos USB-C con carga de hasta 45 watts.

El cuadro de instrumentos digital Volkswagen Digital Cockpit Pro mide 10.25 pulgadas y permite personalizar la información mostrada al conductor. La versión R-Line añade un sistema de proyección de datos en el parabrisas, conocido como Head-Up Display.

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La Teramont mantiene tres filas de asientos y capacidad para siete ocupantes. La cajuela ofrece 600 litros con todos los asientos en uso, 1,582.91 litros al abatir la tercera fila y hasta 2,701.4 litros con las filas posteriores plegadas, de acuerdo con las cifras proporcionadas por Volkswagen.

El equipamiento de confort incluye climatizador automático de tres zonas, volante calefactable, acceso sin llave y parasoles traseros. La apertura y el cierre eléctricos de la cajuela facilitan el acceso al compartimento de carga.

Más potente y divertida

El nuevo motor 2.0 TSI EA888 evo5 desarrolla 13 caballos más que el cuatro cilindros de la generación anterior. Volkswagen introdujo cambios en el turbocompresor, la refrigeración de la admisión y los sistemas de inyección y distribución para mejorar su funcionamiento y eficiencia. El resultado de esto es una potencia de 282 Hp a 6,000 rpm y un torque de 350 Nm a 2,000 rpm

La transmisión Tiptronic de ocho velocidades envía la potencia a las ruedas delanteras o a las cuatro, según la configuración. El sistema de tracción integral 4Motion con Active Control está disponible en las versiones correspondientes y puede distribuir la fuerza al eje trasero cuando las condiciones lo requieren.

Los modos de conducción Confort, Deportivo, Eco e Individual permiten modificar la respuesta del vehículo. En las versiones Comfortline y R-Line con tracción integral también se incluyen ajustes específicos para carretera, nieve y conducción fuera del asfalto.

La capacidad de remolque alcanza los 2,268 kilogramos en Comfortline y R-Line, mientras que Trendline puede remolcar hasta 907 kilogramos con el equipamiento adecuado.

Todas las versiones incorporan siete bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, freno multicolisión y cámara de reversa. También cuentan con sistemas de asistencia como control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado de emergencia Front Assist, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico trasero.

Además incorpora detector de cansancio, asistente de emergencia y sensores de estacionamiento delanteros y traseros. La versión R-Line suma una cámara de visión de 360 grados y asistente de estacionamiento inteligente.