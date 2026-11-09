Qué hacer en Guanajuato: un viaje entre momias, callejones, chocolate y mezcal

Guanajuato

Hay ciudades que se visitan con una lista de lugares por conocer y otras que obligan a abandonar el itinerario para dejarse llevar. Guanajuato pertenece a la segunda categoría. Basta llegar para entender que sus calles no fueron trazadas pensando en la comodidad de quien quiere recorrerlas rápidamente: hay pendientes que ponen a prueba las piernas, callejones que parecen no conducir a ninguna parte y fachadas de colores que invitan a detenerse incluso cuando uno cree que tiene prisa.

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El viaje comienza dejando atrás el ritmo de la Ciudad de México. Conforme el paisaje cambia, también lo hace la expectativa. Guanajuato aparece como una invitación a caminar, comer, escuchar historias y descubrir que una ciudad puede tener muchas personalidades al mismo tiempo. Es histórica, universitaria, artística, gastronómica y, por momentos, misteriosa. No hace falta elegir una sola versión: todas conviven en sus calles.

La llegada a Casa Kloster, espacio elegido para hospedarse, permite hacer una pausa antes de comenzar la exploración. Dejar las maletas, recuperar energía y salir nuevamente a la calle forma parte de ese ritual que acompaña cualquier escapada. Porque uno puede tener una habitación cómoda, pero difícilmente habrá viajado hasta Guanajuato para quedarse encerrado.

La primera aproximación a la gastronomía ocurre en Trattoria, donde la comida funciona como una bienvenida antes de adentrarse en una experiencia que combina relatos, sabores y tradiciones. El destino comienza a mostrar sus distintas capas: detrás de cada edificio hay una historia, pero también hay mesas, cocinas y espacios donde la ciudad se expresa de una manera menos solemne.

Guanajuato

Entre leyendas, chocolate y mezcal: Guanajuato después de caminar

Una de las primeras paradas conduce a Casa de la Tía Aura, un lugar asociado con el imaginario de misterio que acompaña a Guanajuato. La ciudad tiene una relación particular con las leyendas: sus calles, construcciones antiguas y relatos populares parecen ofrecer el escenario perfecto para historias de apariciones, sucesos inexplicables y personajes que sobreviven en la memoria colectiva.

La experiencia permite acercarse a ese lado de la identidad guanajuatense que no siempre aparece en los libros de historia. Aquí la curiosidad es parte del recorrido. Uno entra esperando escuchar una narración y termina participando de una atmósfera en la que el pasado parece tener todavía algo que decir.

Después de las historias llega el momento de cambiar el miedo por el gusto. Una cata de chocolate con mezcal propone explorar dos productos desde una perspectiva sensorial. El chocolate ofrece matices dulces, amargos y aromas que se transforman dependiendo de su composición; el mezcal, por su parte, introduce notas más intensas que permiten reconocer la diversidad de sabores de esta bebida.

La combinación no consiste simplemente en probar dos productos, sino en descubrir cómo dialogan. Hay que detenerse, prestar atención y dejar que cada sabor tenga su propio espacio. En un viaje donde las actividades suelen sucederse rápidamente, esta experiencia obliga a bajar el ritmo y disfrutar algo tan sencillo —y tan complejo— como comer y beber.

La noche, sin embargo, todavía tiene otro protagonista: la callejoneada.

Caminar por Guanajuato acompañado de música y relatos es una de las formas más características de acercarse a su ambiente. Los callejones dejan de ser únicamente rutas para convertirse en escenarios. El recorrido reúne a visitantes que avanzan entre canciones, bromas y narraciones que recuperan parte de la tradición popular de la ciudad.

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Hay algo especialmente atractivo en esta manera de conocer un destino. No se permanece sentado frente a un espectáculo ni se observa desde una distancia cómoda: se camina, se escucha y se forma parte de la celebración. La arquitectura acompaña el recorrido, las voces resuenan entre las paredes y cada vuelta parece abrir una nueva escena.

La callejoneada demuestra que el patrimonio de Guanajuato no está solamente en sus edificios, sino también en las costumbres que siguen reuniendo a las personas. Es una tradición que convierte el espacio público en un lugar de convivencia y que permite comprender por qué la ciudad tiene una vida nocturna tan ligada a sus relatos.

Guanajuato

Las momias, la Alhóndiga y Diego Rivera: un recorrido por la memoria

Si las leyendas permiten imaginar el pasado, los museos ofrecen la oportunidad de encontrarse con sus testimonios materiales. El recorrido por Guanajuato conduce al Museo de las Momias, uno de los sitios más conocidos de la ciudad y también uno de los que provocan reacciones más intensas entre sus visitantes.

La primera impresión suele ser de desconcierto. Frente a los cuerpos conservados, la muerte deja de ser una idea lejana y se convierte en una presencia tangible. La visita despierta curiosidad, inquietud y preguntas sobre las circunstancias que permitieron que estos restos llegaran hasta nuestros días.

No es una experiencia que se pueda recorrer con indiferencia. Las momias confrontan al visitante con la fragilidad humana y con una parte de la historia local que ha terminado por convertirse en un símbolo turístico. El museo representa una de las expresiones más singulares de la relación de Guanajuato con la muerte, aunque también invita a reflexionar sobre la manera en que los restos humanos se convierten en parte de la memoria y de la identidad de un lugar.

La siguiente parada es la Alhóndiga de Granaditas, sede del Museo Regional de Guanajuato. El edificio tiene una presencia imponente y una carga histórica que se percibe incluso antes de entrar. Su papel durante la Independencia de México lo convirtió en uno de los espacios fundamentales para comprender los acontecimientos que marcaron el inicio de la lucha insurgente.

Recorrer sus salas permite acercarse a distintos episodios de la historia nacional y observar cómo Guanajuato quedó ligado a la construcción de México. La Alhóndiga no es únicamente un inmueble antiguo: es un espacio donde arquitectura, memoria y política se encuentran. Su visita permite cambiar la escala del viaje, pasando de las historias populares a los acontecimientos que transformaron el país.

El recorrido continúa en el Museo Casa Diego Rivera, un espacio que acerca al visitante a los primeros años y al entorno del artista guanajuatense. Antes de convertirse en una figura central del muralismo mexicano y alcanzar reconocimiento internacional, Rivera también fue un niño que creció en esta ciudad.

La visita permite observar otra dimensión de su trayectoria: la relación entre el creador y el lugar del que proviene. Su obra suele asociarse con grandes muros, discursos políticos y representaciones de la historia nacional, pero regresar a su casa permite recordar que detrás de esa figura monumental existió una historia personal.

Entre un museo y otro, la gastronomía vuelve a aparecer como parte indispensable de la experiencia. Una comida en Tasca de la Paz permite hacer una pausa y recuperar fuerzas antes de continuar explorando el centro. Porque conocer Guanajuato también significa sentarse a la mesa, conversar y observar cómo la vida cotidiana transcurre alrededor de sus espacios más visitados.

Después llega el momento de caminar sin tanta prisa. Un walking tour por el centro permite observar con mayor atención la arquitectura, las plazas, los callejones y los detalles que pueden pasar inadvertidos cuando uno se desplaza únicamente de un punto turístico a otro. Las fachadas, los balcones y los colores construyen una composición que cambia con cada perspectiva.

En Guanajuato, caminar es también aceptar que las distancias se miden de otra manera. Una calle aparentemente cercana puede convertirse en una subida inesperada y una ruta sencilla puede terminar frente a una vista que obliga a detenerse. La ciudad recompensa a quien está dispuesto a recorrerla a pie, porque buena parte de su personalidad aparece precisamente entre un sitio y otro.

Cocinar Guanajuato: una última experiencia para llevarse algo más que fotografías

Después de las caminatas, las visitas culturales y los recorridos por sus callejones, la gastronomía vuelve a ocupar el centro de la experiencia. Pero esta vez la propuesta cambia: en lugar de limitarse a probar los platillos, el viaje contempla una clase de cocina que permite involucrarse directamente en su preparación.

Hay una diferencia importante entre sentarse a comer y participar en el proceso que lleva los ingredientes hasta el plato. Cocinar exige observar, escuchar indicaciones, reconocer texturas y entender que cada preparación implica una serie de decisiones. La experiencia permite acercarse a la gastronomía desde una perspectiva más participativa y convertir la comida en una actividad compartida.

También funciona como una manera de cerrar el recorrido. Después de descubrir los sabores de distintos establecimientos, probar chocolate con mezcal y conocer la ciudad desde sus museos y calles, la cocina ofrece una última oportunidad para conectar con el destino a través de sus productos y tradiciones.

La estancia en Casa Kloster y el regreso a la Ciudad de México marcan el final del viaje, aunque la sensación es que Guanajuato siempre deja algo pendiente. Quizá faltó recorrer otro callejón, detenerse en alguna plaza o entrar a ese edificio que apareció de pronto durante la caminata. Esa es una de las características de las ciudades que se disfrutan sin prisa: nunca parecen agotarse por completo.

Guanajuato no necesita reducirse a una postal colonial ni a una lista de monumentos. Su atractivo está en la convivencia de experiencias que, a primera vista, parecen pertenecer a mundos distintos: las momias y las leyendas, la historia independentista y el arte de Diego Rivera, las callejoneadas y la gastronomía, el chocolate y el mezcal.

El recorrido permite entender que viajar también consiste en cambiar de perspectiva. Un museo puede despertar preguntas sobre la memoria; una callejoneada puede revelar la importancia de las tradiciones; una cata puede transformar la manera de reconocer un sabor y una clase de cocina puede convertirse en el recuerdo más inesperado de una escapada.

Al final quedan las fotografías, las historias y el cansancio de haber caminado entre pendientes. Pero también permanece algo más difícil de registrar: la sensación de haber conocido una ciudad desde distintos sentidos.

Porque Guanajuato no solamente se mira. Se camina, se escucha, se prueba y, de vez en cuando, también se teme.