Arrestan en Miami al reguetonero Jhayco por posesión de cocaína y cannabis

El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jhayco fue arrestado este martes en el condado de Miami-Dade acusado de posesión de cocaína y cannabis, según el expediente judicial de Florida.

Jesús Manuel Nieves Cortés, nombre real del artista de 32 años, fue detenido alrededor de las 2:55 de la madrugada mientras conducía a baja velocidad por la ciudad de Miami. Los agentes que se acercaron al vehículo detectaron un fuerte olor a cannabis y observaron polvo blanco en los pantalones y nariz del cantante, quien además no portaba licencia de conducir.

Durante la revisión hecha al automóvil, la policía encontró dos bolsas con aproximadamente 7 gramos de cannabis cada una, además de tres bolsitas con cocaína en los bolsillos del detenido, con un peso aproximado de 2 gramos.

Jhayco estría enfrentado dos cargos, uno por posesión de cocaína y otro por posesión de cannabis. El artista ya pagó fianzas de 2,500 y 500 dólares respectivamente para responder al proceso legal.

El cantante es conocido por éxitos como “Ley seca” y “Dákiti” (La cual tiene mas de 2,250 milones de reproducciones en spotify), además porque ha colaborado con figuras internacionales como Bad Bunny, J. Balvin y C. Tangana.