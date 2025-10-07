¿Quién es ese?; Trump arremete contra la NFL por elegir a Bad Bunny para el Super Bowl

Bad Bunny, un mensaje para las políticas de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a la NFL por haber elegido a la estrella puertorriqueña Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, calificando la decisión como “absolutamente ridícula”.

“Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, declaró el mandatario durante una entrevista en el programa Greg Kelly Reports, transmitido por la cadena Newsmax.

Durante su intervención, Trump también aprovechó para expresar su desacuerdo con algunas reglas técnicas del fútbol americano, señalando en particular la modificación de la patada inicial (kickoff). “Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano”, aseguró.

Críticas de los Republicanos

La NFL anunció recientemente que Bad Bunny encabezará el espectáculo del Super Bowl, que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero en Santa Clara, California. La elección del artista generó críticas por parte de varios sectores republicanos, que cuestionaron que su música sea en español y que un artista latino lidere el evento deportivo más visto del país.

Poco después del anuncio, el asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, advirtió que el Gobierno de Estados Unidos desplegará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró días después que no existen planes de redadas migratorias durante el Super Bowl de Bad Bunny.

Respuesta de Bad Bunny al gobierno estadounidense

El músico, por su parte, respondió con ironía a las críticas en su participación como anfitrión en el programa Saturday Night Live (SNL), donde ofreció su monólogo principalmente en inglés. “Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender español”, dijo entre risas, provocando una ovación del público.