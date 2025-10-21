‘La hora de la desaparición’ el thriller de terror llegará el próximo 24 de octubre a HBO Max

'Weapons' o 'La hora de la desaparición' Foto: Warner Bros

HBO Max está preparando un lanzamiento muy ad hoc para la época de Halloween, ya que el próximo 24 de octubre llegará al canal de streaming la película ‘La hora de la desaparición’ o ‘Weapons’. Luego de su estreno en cines fue en agosto de 2025, y ahora llega al streaming para alcanzar una mayor audiencia.

No te vamos a hacer un spoiler, pero si aún no sabes de qué va, la trama gira en torno a un misterio inquietante: en una pequeña comunidad, veinte o más niños de una misma clase desaparecen de forma simultánea en la madrugada, exactamente a las 2:17 a.m.

Solo uno de ellos permanece e interpreta al único alumno que no se va, mientras la maestra (Justine Gandy) intenta sacar a flote la verdad detrás de estos extraños sucesos.

Si eres fan del suspenso y el terror, el guion se presenta como un viaje por la tensión, el desconcierto y los giros inesperados, elementos perfectos para mantenerte pegado a tu sillón. Algunos críticos lo definen como un “cuento retorcido de hadas” y un “logro épico del horror moderno”.

El director y guionista Zach Cregger, quien tras el éxito de (2022) buscaba consolidarse en el género. Por si fuera poco, el reparto es formidable, ya que Julia Garner interpreta a la maestra Justine Gandy. Asimismo, Josh Brolin interpreta a Archer Graff, padre de uno de los alumnos desaparecidos.

El reparto lo complementan Benedict Wong, Alden Ehrenreich, Amy Madigan (en el papel de “Tía Gladys”), entre otros. Uno de los puntos fuertes de esta producción es que a pesar de su estructura de terror-misterio, no parece enfocarse únicamente en sustos repentinos, sino en la construcción del desconcierto y lo desconocido.

Así que, si te considerás un fanático del terror y el suspenso, por tu alarma el día 24 de octubre en tu calendario: será la noche en la que podrás ver “La hora de la desaparición” en HBO Max