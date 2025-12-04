Policía de Tailanda confirma que siguen la investigación de Nawat contra Fátima Bosch

Nawat demanda a Fátima Bosch La policía de Tailandia confirmó que está investigando la demanda realizada por Nawat Itsaragrisil contra la Miss Universo, Fátima Bosch, por supuesta difamación.

El enfrentamiento entre Fátima Bosch, hoy reina de belleza a nivel mundial tras su coronación como Miss Universo 2025,y el empresario Nawat Itsaragrisil, no ha finalizado, ya que el director nacional del certamen presentó una demanda formal contra la Mujer Más Bella del Mundo por presunta difamación.

De acuerdo con la información transmitida desde la comisaría de Watphrayakhrai, al sur de Bangkok, la denuncia fue recibida por las autoridades el 12 de noviembre de 2025 y confirmó que el caso continúa en proceso de investigación.

¿Por qué Nawat Itsaragrisil demandó a Fátima Bosch?

La demanda, presentada a las autoridades oficiales de Tailandia el 12 de noviembre del presente año, afirma que Fátima Bosch acusó falsamente al empresario de llamarla “tonta” el pasado 4 de noviembre de 2025, durante una discusión que se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con la información que el propietario de Miss Grand International (MGI), otro certamen de belleza, expuso ante el público, niega haber insultado a la actual reina de belleza, por lo que decidió emprender acciones legales en su contra, solicitando a los medios tener “cautela al informar sobre este asunto” y abstenerse de “cooperar o amplificar falsas acusaciones”.

A la vez, aseguró hoy a la agencia internacional de noticias, EFE, que sus abogados llevarán el proceso “hasta sus últimas consecuencias.

“El primer conjunto de pruebas ya ha sido presentado y ahora la policía está recopilando más. El caso será remitido a la Fiscalía General porque la ‘infractora’ reside en el extranjero”, indicó.

Sin embargo, la policía de Tailandia no ha podido contactar a la actual Miss Universo, ya que Bosch se encuentra ocupada atendiendo medios de comunicación en Estados Unidos como parte del itinerario de su responsabilidad como ganadora del certamen.

¿Nawat Itsaragrisil podría ganar la demanda?

Hasta el momento, la investigación de la acusación formal continúa en proceso y Bosch no ha sido contactada por la policía de Tailandia.

No obstante, la ganadora de la edición Miss Universo 2025 tiene cartas a su favor para presentar en este enfrentamiento legal; entre ellas, encontramos:

Video de la actividad transmitida en directo y difundido en redes sociales , donde el empresario llamó “tonta” a la participante de México; a pesar de que él niega rotundamente que esto sucedió, la danesa Victoria Kjaer —la Miss Universo en ese momento— abandonó el lugar, declarando que la conducta del tailandés fue “muy irrespetuosa” .

, donde el empresario llamó “tonta” a la participante de México; a pesar de que él niega rotundamente que esto sucedió, la danesa —la en ese momento— abandonó el lugar, declarando que la conducta del tailandés fue . En la actividad, donde surgió el trato irrespetuoso que Fátima denunció públicamente, había 120 competidoras que presenciaron el suceso y podrían aclarar lo sucedido realmente si el proceso continúa.

La demanda se une a la avalancha de polémicas que la victoria de Fátima Bosch ha enfrentado desde que se coronó como Miss Universo 2025, resaltando los rumores de fraude y el acoso de mensajes de odio que la mexicana ha recibido a través de sus redes sociales.