¿Qué pasará con HBO Max?: Este es el futuro de la plataforma tras la compra de Warner

HBO Max y Netflix La compra de Warner por parte de Netflix representará un cambio importante en el futuro de la plataforma de HBO Max, su catálogo y futuras producciones.

En un movimiento que redefine el panorama del entretenimiento global, Netflix ha anunciado la adquisición de Warner Bros, incluyendo sus estudios de cine y televisión, así como HBO y su plataforma de streaming HBO Max.

El acuerdo, valorado en un total de 82.7 mil millones de dólares, se produce tras la separación de la división de redes globales de Warner Bros. Discovery (WBD), denominada Discovery Global, prevista para el tercer trimestre de 2026. La transacción se espera que se cierre entre 12 y 18 meses después de esta separación, sujeta a aprobaciones regulatorias y de accionistas.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

¿Qué pasará con HBO Max?

En este momento, Warner tiene grandes planes a futuros con proyectos como el nuevo Universo Cinematográfico de DC Comics, las próximas temporadas de la serie de Harry Potter, la expansión del universo de Game of Thrones, las próximas temporadas de It: Welcome to Derry, entre otros. Pero ¿Qué va a pasar con todo esto?

Según el anuncio oficial de Netflix, la adquisición integrará HBO y HBO Max directamente en el servicio de Netflix, ofreciendo a los suscriptores una oferta más completa con bibliotecas profundas de películas y series. Esto incluye franquicias icónicas de Warner Bros. como el Universo DC, Harry Potter, Friends y Game of Thrones, que se combinarán con el catálogo de Netflix.

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, declaró: “Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo... Juntos, podemos dar a las audiencias más de lo que aman y ayudar a definir el próximo siglo de la narración”.

A journey far from the throne. #AKnightOfTheSevenKingdoms, a new #GOT series from George R.R. Martin, premieres January 18, only on HBO Max. pic.twitter.com/eJf3gBPuOR — HBO Max (@hbomax) December 4, 2025

Reconocido por su legado en televisión de prestigio, se mantendrá como una marca clave dentro de la nueva estructura. Fuentes especializadas indican que HBO Max continuará operando como un servicio discreto en el corto plazo, permitiendo una transición gradual.

Sin embargo, el plan principal es integrar su contenido en la plataforma principal de Netflix, lo que podría optimizar las ofertas de suscripción y expandir las operaciones de estudio

Medios como Variety reportan que el contenido de HBO y HBO Max se agregará al lineup de Netflix, mejorando la elección para los usuarios y generando ahorros anuales estimados en $2-3 mil millones de dólares para el tercer año post-adquisición.

¿Cuándo se unirán Netflix y HBO Max?

Aunque no se han detallado planes específicos para una fusión completa o el cierre de HBO Max a largo plazo, la integración sugiere que Netflix buscará consolidar servicios para evitar duplicidades, manteniendo las operaciones actuales de Warner Bros., incluyendo lanzamientos en cines hasta al menos 2029.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, enfatizó que esta unión “combina dos de las mayores compañías de narración del mundo... Asegurando que la gente en todas partes continúe disfrutando de las historias más resonantes por generaciones”.