Retrasos y cancelaciones de vuelos desatan indignación entre fans de Bad Bunny

Las cancelaciones y retrasos de vuelos, principalmente de la aerolínea Volaris, han provocado enojo, frustración e incertidumbre entre cientos de fans de Bad Bunny que intentaban llegar a la Ciudad de México para asistir a sus conciertos programados esta semana. En redes sociales se multiplicaron los testimonios de pasajeros varados en aeropuertos como Tijuana, Monterrey, Mérida y Ciudad Juárez, muchos de ellos cyuyos boletos habían sido comprados desde hace meses.

De acuerdo con usuarios afectados, las fallas comenzaron con retrasos de varias horas que, en algunos casos, terminaron en cancelaciones definitivas. La situación se agravó porque las opciones de reprogramación ofrecidas por la aerolínea no garantizaban llegar a tiempo a los conciertos, lo que llevó a algunos fans a asumir que perderían el evento y, en consecuencia, a tomar la decisión de intentar vender sus boletos.

“Nos vamos a quedar sin ver a Bad Bunny”

En videos que circulan en TikTok y X, pasajeros narran cómo permanecieron durante horas dentro o fuera de los aeropuertos sin recibir información clara. “Hay muchísima gente esperando desde ayer y no les dan respuesta. Muchos ya están vendiendo sus boletos porque no creen alcanzar a llegar”, relató una usuaria que documentó el caos en tiempo real.

El problema ha afectado especialmente a quienes viajaban desde ciudades lejanas como Tijuana y Monterrey, donde las alternativas terrestres no son viables por tiempo. A diferencia de trayectos cortos como Guadalajara–CDMX, para muchos fans no existía una forma realista de llegar antes del concierto.

Caso Mérida–CDMX: vuelos cancelados por niebla

Uno de los casos más difundidos ocurrió en Mérida, Yucatán, donde Volaris canceló un vuelo la noche del miércoles 17 de diciembre con destino a la Ciudad de México, argumentando la presencia de niebla en Tijuana, ciudad desde donde llegaría la aeronave. La aerolínea prometió reprogramar el vuelo para la madrugada del jueves 18, pero el avión nunca arribó.

Algunos pasajeros pasaron la noche en la terminal aérea con la esperanza de abordar. Sin embargo, al amanecer seguían sin certeza sobre una nueva salida. Los afectados denunciaron que no recibieron alimentos de cortesía y que no hubo una solución clara respecto a los gastos perdidos en hospedaje y boletos del concierto.

Filas interminables y compensaciones mínimas

Testimonios coinciden en que las filas para recibir atención superaron las tres horas y que las soluciones ofrecidas eran insuficientes. En un caso documentado en Ciudad Juárez, los pasajeros recibieron únicamente un voucher de 150 pesos para alimentos, sin acceso al área interna del aeropuerto para utilizarlo, lo que obligó a muchas personas a permanecer sentadas en el suelo, sin lugares para cargar sus teléfonos ni recibir actualizaciones confiables.

“Nos dijeron que el vuelo podría llegar a las 10 de la noche, pero que no nos lo aseguraban. Y si nos íbamos, corríamos el riesgo de que el avión saliera antes y nos dejara”, narró una pasajera visiblemente afectada.

Volaris atribuye afectaciones a clima invernal

Volaris informó en un comunicado que las cancelaciones responden a condiciones de clima invernal extremo, como bancos de niebla y saturación aeroportuaria, factores que han impactado a toda la industria aérea y generado un “efecto en cascada” en rutas y tripulaciones. La aerolínea aseguró que ha ofrecido cambios de ruta, vouchers o reembolsos, y que la seguridad de los pasajeros no se ha visto comprometida.

No obstante, para muchos fans, la falta de comunicación oportuna y la imposibilidad de llegar a tiempo al concierto han generado una fuerte molestia, especialmente porque se trata de eventos irrepetibles y con boletos agotados.

#VolarisInforma ⚠️

Durante los últimos 10 días, condiciones de clima invernal extremo han generado afectaciones en algunos aeropuertos de nuestra red. pic.twitter.com/MA9ykVSpsJ — Volaris (@viajaVolaris) December 18, 2025

Pérdidas económicas y reclamos en redes

Además de perder el concierto, los pasajeros reportan gastos no reembolsables en hoteles, transporte y boletos, sin que hasta ahora exista claridad sobre algún tipo de compensación adicional. En redes sociales, los reclamos se han intensificado, con mensajes que califican la situación como un “caos” y exigen respuestas más claras por parte de la aerolínea.

Mientras tanto, decenas de fans siguen intentando encontrar rutas alternas por tierra o aire, con la esperanza de no perder la oportunidad de ver en vivo a Bad Bunny, aunque para muchos el tiempo ya juega en su contra.