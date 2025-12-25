Se vuelve a complicar la situación de Tylor Chase; destruyó su habitación de hotel y escapó

Danlien Curtis Lee El ex compañero de Tylor Chase en el Manual de Supervivencia Escolar de Ned informó que la administración del hotel lo contactó para informar del incidente.

En las semanas recientes, miles de fans que disfrutaron de “El Manual de Supervivencia escolar de Ned” se han consternado con la historia de Tylor Chase, el actor de esta serie juvenil que ahora se encuentra en situación de calle. Su ex compañero de elenco, Daniel Curtis Lee, informó que Chase destruyó la habitación de hotel que le habían pagado para intentar llevarlo a rehabilitación, complicando nuevamente su situación.

Tylor Chase destruye habitación de hotel y “escapa” de la rehabilitación

Previo a la noche buena, Daniel Curtis Lee, conocido por interpretar a ‘Cookie’ en esta mima serie, publicó un video donde mostró cómo localizó a Tylor Chase para ayudarlo. Lo llevó a comer, lo puso en comunicación con Devon Werkheiser (quien interpretó a Ned Bigby) y lo llevó a una habitación de hotel, conmoviendo a miles de internautas.

Ahora, el mismo ‘Cookie’ ha informado que Tylor Chase está nuevamente en las calles después de destruir la habitación de hotel que había rentado para su ex compañero.

“La situación del hotel: lo llevamos al hotel y justo esa noche recibí una llamada de la administración, están muy molestos. La puerta se quedó abierta, dejaron un microondas en la tina, el refrigerador se descompuso. Me siento tan devastado, su familia (de Tylor Chase) me dijo que ya habían intentado lo del hotel y no había funcionado.”

También, realizó un fuerte cuestionamiento y crítica a los sistemas de ayuda y de atención a la salud mental de California, asegurando que no están haciendo lo necesario para brindar ayuda a personas en situación de calle o con problemas de adicciones.

'Cookie' refugia a Tylor Chase, su excompañero en situación de calle Daniel Curtis Lee, más conocido por su papel ‘Cookie’ en Nickelodeon, viajó a California para encontrarse con Tylor Chase, quien vive en situación de calle y se encuentra luchando contra sus adicciones.

Cuestiona sistema de salud y de apoyo a personas sin hogar

“Me preguntaron que por qué había asumido que yo podría arreglar la situación. Pienso que no deberíamos haber llegado a este punto chicos. No entiendo cómo un sistema puede hacer esto, la ayuda debería ser llegar a todos. La gente que sufre problemas mentales y porblemas de abuso de sustancias. Deberíamos poder llevarlos a un tratamiento, descubrir qué les pasa y poder ayudarlos”.

A pesar de la situación, Daniel Curtis Lee también señaló que no está dispuesto a abandonar a Tylor y prometió que seguirán intentando localizarlo y estar con su familia para darle a su amigo la ayuda que necesita.