Animación, videojuegos y terror dominaron la taquilla en 2025

Películas mas taquilleras de 2025

En 2025 la apuesta por títulos en la pantalla grande dejo entre ver las tendencias de consumo a gran escala: franquicias de acción consolidadas, adaptaciones de cultura pop y terror rentable. A todo esto se le sumó un algo curioso, y es que China no solo compitió con Hollywood, sino que lo superó al colocar la película más taquillera del año a nivel mundial.

De acuerdo con cifras de recaudación internacional, el ranking estuvo dominado por secuelas, universos ya conocidos y adaptaciones de propiedades que nacieron fuera de lo “tradicional”, como el anime y los videojuegos.

China lidera la taquilla mundial

La película más taquillera del año fue Ne Zha 2, producción china estrenada el 29 de enero por Beijing Enlight Pictures, la cual obtuvo una recaudación global de 2 mil 233 millones de dólares. La cinta no solo superó a los grandes estrenos de Hollywood, sino que reafirmó el peso del mercado chino y de su industria de animación, cada vez más influyente a nivel global.

A este fenómeno se le sumó el filme Detective Chinatown 1900, que acumuló más de 454 millones de dólares, impulsada casi en su totalidad por el público local, consolidando a China como el territorio clave del año.

I just watched Ne Zha 2 last night….why the fuck is Chinese animation so damn good?! 10/10 Movie. pic.twitter.com/F1AcZQ3Jil — FruitKnukl (@FruitKnuklYT) December 25, 2025

Disney, la animación y la nostalgia como apuesta segura

La animación volvió a ser uno de los motores principales de la taquilla mundial pues Zootopia 2, estrenada en noviembre de este año (y aún en cines), ya se colocó como la segunda película más exitosa del año con una recaudación de 1,422 millones de dólares, seguida por la apuesta en live action de Lilo & Stitch, que superó los 1,038 millones a nivel global.

A esto se suman títulos como Demon Slayer: Infinity Castle, que confirmaron que tanto la animación occidental como el anime siguen teniendo una base sólida de espectadores dispuestos a llenar salas.

Este fenómeno también abre la conversación sobre el auge de las adaptaciones live action, un formato que Disney ha explotado con fuerza y que ahora se extiende a otras franquicias animadas, como el caso de otra de las mas taquilleras "Cómo entrenar a tu dragón", marcando una tendencia que parece, seguirá creciendo.

Demon Slayer - Infinity Castle in IMAX 🥶🔥 Sheesh! pic.twitter.com/DaX7yKOky7 — strongest (@imhimgojou) August 17, 2025

Películas basadas en videojuegos

Uno de los cambios más claros del año fue el desempeño de las adaptaciones de videojuegos que durante años fueron consideradas un fracaso casi seguro, y que han demostrado que pueden formar parte de los mayores éxitos comerciales.

Una película de Minecraft, estrenada en abril, recaudó más de 958 millones de dólares, demostrando que estas franquicias pueden competir directamente con los grandes estudios cuando respetan a su comunidad, las referencias emocionales, los guiños a la cultura gamer —incluidos como la inclusión de technoblade— y una narrativa accesible fueron clave.

Además, vale una mención honorífica para el impacto que dejó Five Nights at Freddy’s, que, aunque no lideró la taquilla este año, consolidó al terror gamer como un subgénero con público fiel y que llevo durante semanas a fans disfrazados a disfrutarla en la pantalla grande.

just realized the Minecraft movie paid tribute to Technoblade 🥺 pic.twitter.com/bIElMP3pEk — G E M 🪶 (@GLAMbiana) July 28, 2025

Acción, superhéroes y franquicias que siguen dominando

El cine de acción continuó siendo una apuesta fuerte en términos cinematográficos, producciones como Jurassic World: Rebirth, Avatar: Fire and Ash, Superman y Misión imposible: Sentencia final se mantuvieron entre las más vistas, aunque con presupuestos elevados, lo que refleja el alto riesgo financiero de estas superproducciones, pero tambien su rentabilidad.

Por otro lado, Marvel también figuró en el ranking con Captain America: Brave New World y Thunderbolts, aunque con resultados más moderados frente a entregas pasadas, siguiendo una tendencia que parece decadente para el género de superhéroes.

The AVATAR Trilogy Tops All-Time Box Office with $5.66 Billion Haul. pic.twitter.com/brkUACm52g — Avatar 3: Fire and Ash (@avatar3news) December 25, 2025

El terror: una apuesta de menos presupuesto y más ganancias

El terror volvió a demostrar por qué es uno de los géneros más rentables de la industria, este año The Conjuring: Last Rites superó los 494 millones de dólares con un presupuesto relativamente bajo, mientras que la sexta entrega de “Final Destination”, Destino final: lazos de sangre confirmó que el miedo sigue siendo una fórmula eficaz en taquilla. Por su lado Weapons también aparece en el ranking siendo una de las mas aclamadas por los fans del terror durante este año.

Fate is just a flip of the coin 🪙 #FinalDestination #Bloodlines is available now on Digital! pic.twitter.com/jbuT8FzmqP — Final Destination Bloodlines (@FDMovie) June 19, 2025

El top 20

Película Recaudación mundial 1 Ne Zha 2 $2,233,050,000 2 Zootopia 2 $1,422,508,276 3 Lilo & Stitch $1,038,027,526 4 Una película de Minecraft $958,149,195 5 Jurassic World: Rebirth $869,146,189 6 Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle $779,827,186 7 Avatar: Fire and Ash $779,827,186 8 Cómo entrenar a tu dragón $636,351,148 9 F1: The Movie $631,627,111 10 Superman $616,784,465 11 Misión imposible: Sentencia final $598,767,057 12 Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos $521,858,728 13 Wicked: For Good $503,925,190 14 The Conjuring: Last Rites $494,653,512 15 Detective Chinatown 1900 $454,950,143 16 Captain America: Brave New World $415,101,577 17 Thunderbolts $382,436,917 18 Sinners $367,953,537 19 Destino final: lazos de sangre $315,830,814 20 Weapons $269,050,044

Cine híbrido y para streaming

Otro punto clave del año fue la manera en que algunas producciones apostaron por estrenos híbridos. Proyectos como Frankenstein, de Guillermo del Toro, tuvieron funciones selectas en salas antes de llegar a plataformas como Netflix, mostrando que el cine ya no depende únicamente de la taquilla tradicional para generar impacto cultural.

Otra película con un impacto cultural importante fue K-Pop Demon Hunters, que, aunque también tuvo exhibición en salas de cine, encontró su mayor auge en las plataformas digitales. La producción logró abrirse un espacio dentro de la cultura pop actual y se consolidó como una de las favoritas del público infantil durante este año, impulsada por su estética, música y fuerte presencia en redes.

La gran industria del cine

2025 dejó en evidencia un patrón claro a nivel empresarial: Warner Bros y Disney se consolidaron como los estudios con mayor presencia dentro del top de películas más taquilleras del año, encabezando el liderazgo en términos de recaudación global. No obstante, fuera del dominio estadounidense, China logró colocar producciones locales por encima de Hollywood, marcando un cambio significativo en el equilibrio de poder dentro de la industria cinematográfica mundial.

Un año donde la cultura pop dictó las reglas

Más allá de los números, este año nos confirmó que el cine actual se alimenta de la cultura popular: anime, videojuegos, nostalgia, franquicias y universos compartidos. El público ya no solo consume películas, consume mundos.

El anime, los videojuegos y terror han dejado de ser “nichos” para convertirse en temas rentables para la industria audiovisual. La gran lección del año es clara: quien entiende a su fandom, entiende la taquilla.