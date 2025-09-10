DEMON SLAYER: Castillo Infinito, primera entrega de la trilogía

Llega a pantalla grande una película muy esperada por los fans del anime, Demon Slayer Castillo Infinito. Pero entremos en contexto, este estreno es derivado de la serie de anime del mismo nombre, que a su vez está basado en una serie de manga escrita e ilustrada por Koyoharu Gotōge, cuya publicación comenzó el 15 de febrero de 2016 en la revista semanal Shūkan Shōnen Jump de la editorial Shūeisha, convirtiéndose en una de las series de manga más vendidas de la historia.

La serie de anime es producida por el estudio Ufotable y fue estrenada el 6 de abril de 2019. La adaptación al anime ha sido elogiada por la fidelidad al material original y por la gran calidad de su animación. Recordemos que hay animes cuya trama tiene poco que ver con su manga de origen.

Esta película es la primera entrega cinematográfica de la trilogía basada en el arco de Castillo Infinito de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Dirigida por Haruo Sotozaki y producida por Ufotable, esta película constituye una continuación canónica directa de la cuarta temporada de la serie.

Este tipo de estrenos nos causa mucha emoción a los fans del anime maduros, ya que antes era impensable que una película de anime llegara a pantallas mexicanas en tan corto tiempo con respecto a su estreno en Japón(aproximadamente dos meses), antes había que esperar años, como dato curioso les cuento que las primeras películas animadas japonesas que llegaron relativamente pronto fueron las de Los Caballeros del Zodiaco. También nos viene a demostrar que hay títulos populares más allá de Dragon Ball y One Piece.

Para entender esta entrega hay que ver al menos la primera temporada de la serie, donde nos encontramos en la Era Taisho en Japón, la historia se centra en un joven llamado Tanjiro Kamado; un joven inteligente y de buen corazón que vive con su familia en las montañas, vendiendo carbón, el cual se ha convertido en la única fuente de ingresos de su familia tras el fallecimiento de su padre. Sin embargo, toda su vida cotidiana cambia radicalmente cuando en uno de sus viajes, regresa a casa y descubre que toda su familia había sido asesinada por un demonio llamado Muzan Kibutsuji, siendo únicamente su hermana menor llamada Nezuko Kamado la única sobreviviente de aquel incidente, pero mientras trata de llevar a Nezuko al pueblo cercano para pedir ayuda, inesperadamente su hermana se despierta en pleno trayecto y se transforma en una entidad malvada y trata de atacar a Tanjiro, pero a pesar de su condición, Nezuko aún guarda signos de recuerdos y pensamiento humanos y trata en todo lo posible por no dañar a su hermano. Sin embargo, su encuentro es interrumpido por un joven llamado Giyū Tomioka, un poderoso espadachín integrante de la élite de los Hashira, cronológicamente siendo el actual Hashira del agua, el cual pertenece a una organización secreta de asesinos de demonios conocidos como ‘Demon Slayers’, el cual en un principio intenta matar a Nezuko por su condición, pero después de ver la determinación de Tanjirō por protegerla y de que su hermana intentó protegerlo también, Tomioka decide perdonarle la vida a Nezuko, no sin antes colocarle un bozal de bambú en la boca como precaución por sus colmillos. Posteriormente Tomioka recluta a Tanjiro y lo envía con su antiguo maestro Sakonji Urokodaki, un antiguo miembro del Cuerpo de los Slayers, para que éste le enseñe a convertirse también en un asesino de demonios y comienza su búsqueda para ayudar a su hermana a convertirse nuevamente en humana y vengar la muerte del resto de su familia que fue asesinada. En su aventura conoce a los ‘Pilares’, quienes son los miembros más fuertes de la organización, en donde Tanjiro emprenderá una aventura acompañada de amigos para curar a su hermana Nezuko y aniquilar a Muzan Kibutsuji, el asesino de su familia.

Ahora en esta entrega la trama continúa con la historia de Tanjiro Kamado, un joven que se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios luego de que su hermana menor, Nezuko, fuera convertida en demonio. A medida que se fortalece y profundiza los lazos con sus compañeros, Tanjiro ha enfrentado a numerosos demonios junto a Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Su viaje lo ha llevado a luchar hombro a hombro con los espadachines de más alto rango del Cuerpo, los Pilares (Hashira), incluyendo al Pilar de la Llama Kyojuro Rengoku en el Tren Infinito, al Pilar del Sonido Tengen Uzui en el Distrito Rojo, así como al Pilar de la Niebla Muichiro Tokito y a la Pilar del Amor Mitsuri Kanroji en la Aldea de los Herreros.

Mientras los miembros del Cuerpo y los Pilares participaban en un entrenamiento especial, el Entrenamiento de los Hashira, para prepararse para la batalla final, Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki. Con el líder del Cuerpo en peligro, Tanjiro y los Pilares se apresuran hacia la sede, pero son arrastrados a un espacio misterioso por el propio Muzan.

Su destino: el bastión de los demonios, el Castillo Infinito. Así se establece el campo de batalla para el enfrentamiento final entre el Cuerpo de Cazadores y los demonios.

Acción vertiginosa con una animación vanguardista, pese a que los personajes no están en el típico 3D occidental, pero los escenarios están muy bien diseñados(acordes al género), desde el cementerio de la escena inicial hasta el desconcertante Castillo Infinito donde a veces se pierde el sentido de orientación. Incluye un recuento de la historia en forma de recuerdos, por si no están muy adentrados en la historia. Cabe señalar que la versión doblada al español está genialmente dirigida por el excelente actor de doblaje Marc Winslow.

La película si es algo intensa (hay personajes que llegan a lo grotesco) por lo que está clasificada para adolescentes y adultos, definitivamente no es para niños.

Recomendable para los cinéfilos que gustan del anime de aventuras, vampiros y acción ¡Nos vemos en el cine!

