Bruno Mars lanza ‘I Just Might’, single de su nuevo álbum The Romantic, tras 10 años sin proyecto solista

Bruno Mars estrena nuevo single de su álbum 'The Romantic' ¡El retro funk de Bruno Mars está de vuelta! Tan sólo horas después del anuncio de su gira internacional, el cantautor estadounidense estrena ‘I Just Might’, sencillo de su nuevo álbum.

El 2026 apenas ha arrancado, y con el año, también lo han hecho las sorpresas en el ámbito del espectáculo, comenzando con el esperado retorno en solitario del cantante y compositor Bruno Mars, quien anunció recientemente su nuevo álbum ‘The Romantic’, una gira internacional del mismo y, este viernes 9 de enero, estrenó el primer sencillo de su nuevo proyecto como solista.

A este paso, Mars promete hacer suyo el nuevo año... otra vez, después de éxitos colaborativos como Die With A Smile junto a Lady Gaga, canción ganadora del premio Grammy, o el éxito global más reproducido APT, con Rosé, el año pasado.

Bruno Mars lanza single de su nuevo álbum ‘The Romantic’

Apenas el día de ayer, Mars anunció al público una gira internacional en la que visitará países de Norteamérica y Europa, mientras que este viernes lo reservó para estrenar el primer sencillo de su nuevo álbum, que lleva por nombre ‘I Just Might’, cuyo video oficial ya se encuentra en YouTube y difundido por las cuentas oficiales del artista.

La nueva melodía dio vuelta al mundo apenas la cuenta regresiva de su lanzamiento llegó a cero, sorprendiendo al mundo por la facilidad creativa con la que Mars se desempeña, pero aún recibiendo a su público con el estilo clásico de ‘retro funk’ que lo caracteriza.

“¡Es hora de la fiesta!“, Bruno Mars se autoproclama Aura Lord en el lanzamiento de su nuevo sencillo

Con un enérgico mensaje, el cantautor galardonado presentó al público el video oficial de su sencillo ‘I Just Might’ que pertenece a su nuevo álbum como solista, tras diez años de pausa en proyectos solitarios.

The Romantic, el nuevo álbum de Bruno Mars ya listo, se lanzará públicamente el 27 de febrero del año presente, tiempo antes del inicio de su gira por Europa y países del Norte de América.

It’s party time! The self proclaimed Aura Lord is back. I just might song and Video out now! 🌹https://t.co/6S3xYCMVux — Bruno Mars (@BrunoMars) January 9, 2026

“¡Es hora de la fiesta! El autoproclamado Señor del Aura ha vuelto", anunció el compositor y cantante a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, adjuntando el video de su nuevo sencillo.

‘I Just Might’ tiene la característica peculiar que hace resaltar toda la música de Mars, con un ritmo que inmediatamente te tiene moviendo los pies al nostálgico estilo de los años setenta, pues combina vibras funk, soul y pop clásico en la mezcla de una banda clásica (batería, guitarra, bajo) y DJ.

¿En qué países se presentará Bruno Mars en su gira The Romantic Tour 2026?

Los países oficiales —hasta el momento— anunciados por el cantautor estadounidense el día de ayer, son:

Estados Unidos.

España.

Francia.

Alemania.

Reino Unido.

A pesar de que México no ha sido agregado a la lista oficial del comunicado del tour, fans del país no pierden la esperanza de que algún escenario mexicano sea agregado a la gira más adelante.