¿Quiénes están nominados al Premio Lo Nuestro 2026? Lista completa

Lista completa de nominados de Premio lo Nuestro 2026 Especial

El Premio Lo Nuestro 2026 encendió nuestras expectativas desde tempranas horas de este martes, con un anuncio de nominaciones que dejó claro quiénes están dominando la música latina este año. Entre los artistas más escuchados y aclamados por el público aparecen en listas clave, entre ellos Bad Bunny, Carín León y Myke Towers, quienes encabezan las nominaciones en múltiples categorías.

Con una industria musical latina que no deja de crecer, los premios galardonarán a artistas consolidados, pero también a las nuevas propuestas que se empiezan a posicionar en la industria diferentes géneros, desde el reguetón hasta la música regional mexicana.

Artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026 y sus categorías

Bad Bunny — 10 nominaciones

Artista Premio Lo Nuestro del Año Canción del Año – DTMF Álbum del Año – Debí Tirar Más Fotos La Mezcla Perfecta del Año – Weltita (con Chuwi) Tour del Año – No Me Quiero Ir de Aquí Residencia Artista Masculino del Año – Urbano Canción del Año – Urbano – Qué Pasaría… (con Rauw Alejandro) Colaboración del Año – Urbano – Perfumito Nuevo (con Rainao) Canción del Año – Pop/Urbano – DTMF Colaboración del Año – Tropical – Café con Ron (con Los Pleneros De La Cresta)

Carín León — 10 nominaciones

Artista Premio Lo Nuestro del Año Canción del Año – El Amor de Mi Herida Álbum del Año – Palabra de To’s (Seca) Colaboración “Crossover” del Año – Lost In Translation (con Kacey Musgraves) La Mezcla Perfecta del Año – El Vino de Tu Boca (con Alejandro Sanz) Canción del Año – Pop/Rock – Vivir Sin Aire (con Maná) Artista Masculino del Año – Música Mexicana Canción del Año – Música Mexicana – El Amor de Mi Herida Colaboración del Año – Música Mexicana – Si Tú Me Vieras (con Maluma) Álbum del Año – Música Mexicana – Palabra de To’s (Seca)

Myke Towers — 10 nominaciones

Canción del Año – Otra Noche (feat. Darell) Álbum del Año – Island Boyz Colaboración “Crossover” del Año – No Hay Break (con Omah Lay) AfroBeat del Año – Soleao (con Quevedo) Artista Masculino del Año – Urbano Canción del Año – Urbano – Soleao (con Quevedo) Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano – Nueva Era (con Duki) Colaboración del Año – Urbano – Otra Noche (feat. Darell) Álbum del Año – Urbano – Island Boyz Canción del Año – Pop/Urbano – Tengo Celos

Rauw Alejandro — 10 nominaciones

Artista Premio Lo Nuestro del Año Canción del Año – Khé? (con Romeo Santos) Álbum del Año – Cosa Nuestra La Mezcla Perfecta del Año – Khé? (con Romeo Santos) Tour del Año – Cosa Nuestra World Tour Artista Masculino del Año – Urbano Canción del Año – Urbano – Qué Pasaría… (con Bad Bunny) Colaboración del Año – Pop – Se Fue (con Laura Pausini) Canción del Año – Pop/Urbano – Carita Linda Canción del Año – Tropical – Tú Con Él

Artistas con 8 nominaciones

Beéle — 8 nominaciones

Artista Premio Lo Nuestro del Año AfroBeat del Año – La Plena (W Sound 5) (con W Sound y Ovy On The Drums) Artista Masculino del Año – Urbano Canción del Año – Urbano – La Plena (W Sound 5) Colaboración del Año – Urbano – La Plena (W Sound 5) Álbum del Año – Urbano – Borondo Colaboración del Año – Pop/Urbano – Volver (con Piso 21 y Marc Anthony) Colaboración del Año – Tropical – Volver (La Salsa) (con Piso 21 y Marc Anthony)

Fuerza Regida — 8 nominaciones

Artista Premio Lo Nuestro del Año Canción del Año – Me Jalo (con Grupo Frontera) Álbum del Año – 111XPANTIA Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana Canción del Año – Música Mexicana – Por Esos Ojos Colaboración del Año – Música Mexicana – Me Jalo (con Grupo Frontera) Fusión Música Mexicana del Año – Marlboro Rojo Álbum del Año – Música Mexicana – 111XPANTIA

Karol G — 8 nominaciones

Artista Premio Lo Nuestro del Año Canción del Año – Latina Foreva Álbum del Año – Tropicoqueta Mejor Combinación Femenina – FKN Movie (con Mariah Angeliq) La Mezcla Perfecta del Año – Coleccionando Heridas (con Marco Antonio Solís) Artista Femenina del Año – Urbano Canción del Año – Urbano – Latina Foreva Colaboración del Año – Urbano – +57 (con Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd)

Artistas con 6–7 nominaciones

Xavi — 7 nominaciones

AfroBeat del Año – Bien Pedos (con Kapo) Colaboración del Año – Pop – La Del Primer Puesto (con Reik) Colaboración del Año – Tropical – En Privado (con Manuel Turizo) Artista Masculino del Año – Música Mexicana Canción del Año – Música Mexicana – Hija De Papi (con Netón Vega) Fusión Música Mexicana del Año – No Capea (con Grupo Frontera) Álbum del Año – Música Mexicana – Next

Alejandro Fernández — 6 nominaciones

Canción del Año – No Me Sé Rajar Tour del Año – De Rey a Rey Artista Masculino del Año – Música Mexicana Colaboración del Año – Música Mexicana – Un Bendito Día (con Yuridia) Canción Mariachi/Ranchera del Año – No Me Sé Rajar Álbum del Año – Música Mexicana – De Rey a Rey (En Vivo Desde La Plaza de Toros La México, 2024)

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y dónde se llevará a cabo

La ceremonia de premiación número 38 de Premio Lo Nuestro se celebrará el próximo 19 de febrero a las 19:00 horas, en Kaseya Center, Miami.

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y a qué hora se podrá ver en vivo

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.