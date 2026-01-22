Boletos para BTS en México: horarios de preventa para sus conciertos en el Estadio GNP (bts.bigthiofficial)

BigHit Music anunció un cambio en la preventa de membresías ARMY para la gira mundial de BTS Arirang en la Ciudad de México, donde la agrupación se presentará en el Estadio GNP Seguros.

A continuación, te compartimos los horarios oficiales de preventa exclusiva para miembros ARMY en México, correspondientes a las fechas del 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

Horarios de preventa para los conciertos de BTS en el Estadio GNP

La preventa será exclusiva para personas con membresía oficial ARMY y se llevará a cabo este viernes 23 de enero de 2026. Los horarios para adquirir boletos se distribuirán de acuerdo con cada fecha del espectáculo:

Fechas del concierto: 7, 9 y 10 de mayo de 2026

Sede: Estadio GNP Seguros

Boletera oficial: Ticketmaster

Preventa Membresía ARMY

Día 1 y Día 2: De 9:00 a.m. a 9:59 p.m. — viernes 23 de enero de 2026 (hora local)

De 9:00 a.m. a 9:59 p.m. — viernes 23 de enero de 2026 (hora local) Día 3: De 12:00 p.m. a 9:59 p.m. — viernes 23 de enero de 2026 (hora local)

Venta general:

Sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. (hora local)

Cabe recordar que los precios oficiales y la distribución de zonas del Estadio GNP fueron publicados por Ocesa este jueves 22 de enero, luego de la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), tras solicitudes formales de integrantes de ARMY México que exigieron mayor transparencia en el proceso de venta.

Este ajuste permitió que los fans contaran con información anticipada para planear sus compras, ya que originalmente la preventa estaba programada para el 22 de enero y fue reprogramada al día 23.

Este es el boleto más barato para ver a BTS en México y su ubicación en el Estadio GNP

Ya está disponible la lista completa de boletos con base en el mapa oficial publicado por OCESA a través de Ticketmaster, lo que permite a los fans ubicar la zona que mejor se ajusta a su presupuesto.

La preventa se perfila como un hito histórico, impulsado por la intervención de ARMY México para exigir mayor transparencia.

Con la alta demanda esperada, todo apunta a que los boletos para BTS podrían agotarse en cuestión de minutos, en lo que promete ser una de las ventas más rápidas del año para conciertos en el país.

El boleto más económico para el BTS World Tour en México ya fue confirmado por Ticketmaster. Para cualquiera de las tres fechas programadas —7, 9 y 10 de mayo de 2026— el precio mínimo de entrada es de 1,767 pesos.

Esta tarifa corresponde a la zona Naranja C, ubicada en los laterales externos del Estadio GNP Seguros. Además, los fans ya pueden consultar el mapa oficial del recinto para revisar la distribución exacta de secciones y elegir su lugar antes de la preventa.