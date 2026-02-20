¡Shakira en el Zócalo de la CDMX! La colombiana anuncia concierto gratuito

Shakira en el Zócalo de la CDMX Los rumores finalmente fueron confirmados: la cantante y compositora colombiana, Shakira, dará un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México.

Recientemente, se difundieron rumores mediante las redes sociales respecto a un posible concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la capital de México; hoy viernes 20 de febrero, la cantante colombiana confirmó el evento a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

A pesar de que las especulaciones apuntaban que la cantautora confirmaría el concierto la noche de su espectáculo en el Estadio GNP Seguros del 27 de febrero, Shakira decidió adelantarse y sorprender a sus fanáticos y fanáticas del país con la noticia de un show gratuito para la Ciudad de México.

Shakira confirma los rumores: dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX

A inicios de esta semana, rumores comenzaron a difundirse a través de redes sociales en los que señalaban a la cantante colombiana como la próxima artista que se presentaría gratuitamente en el Zócalo de la Ciudad de México.

Usuarios y usuarias de redes sociales, principalmente de X, reproducieron esta información con altas expectativas debido a que fue extraída de cuentas dedicadas a la información de conciertos en México, tales como Ángel Rey (@ailoviutl) y Tickets MX.

No obstante, hoy el público mexicano aficionado a la cantautora colombiana finalmente obtuvo la respuesta que tanto habían esperado: Shakira se presentará en el Zócalo capitalino de forma gratuita, esta vez confirmado por la propia compositora cuatro veces ganadora del Grammy y más de una decena en su trayectoria de Latin Grammys.

“¿Se acuerdan del 2007 cuando canté con ustedes en el Zócalo? Bueno, quiero contarles que esa experiencia se volverá a repetir“, anunció la colombiana en video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

De acuerdo con el anuncio publicado este viernes 20 de febrero, el concierto gratuito de Shakira se llevará a cabo el domingo 1° de marzo a las 20:00 horas de la noche, por lo que no se interpondrá con la Clase de Fútbol Masiva que tendrá lugar en el Zócalo durante la mañana del mismo día.

“Ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado”, expresó la compositora en el video, agradeciendo a las autoridades del Gobierno de México por la oportunidad y, sobre todo, a sus fanáticos y fanáticas de México.

“Son lo más lindo de mi vida”, dijo Shakira, informando también a sus followers que el show gratuito en el Zócalo se transmitirá por sus canales oficiales, ya que desea que el evento sea una celebración para unir a todos y todas.