Muere Willie Colón a los 75 años tras varios días de hospitalización; la leyenda de la salsa marcó a generaciones y transformó el sonido latino

Muere Willie Colón a los 75 años tras días de hospitalización; la leyenda de la salsa marcó a generaciones y transformó el sonido latino

Willie Colón, una de las figuras más representativas en la historia de la salsa, murió a los 75 años de edad la mañana del 21 de febrero de 2026, así lo confirmaron sus familiares y equipo desde sus cuentas de redes sociales.

El músico, considerado uno de los creativos más emblemáticos del género, fue despedido con un sensible comunicado en donde se informó que el cantante partió en paz rodeado de toda su familia.

El hecho de Willie Colón, el ícono de la salsa de 75 años, fue confirmado por sus familiares en un comunicado oficial.



¿Quién fue Willie Colón?

Hoy, la música latina pierde a una de sus columnas más firmes. El fallecimiento de Willie Colón, figura esencial en la evolución de la salsa, sacudió al mundo del espectáculo y a millones de seguidores que crecieron con su sonido único y su visión innovadora.

Con una trayectoria que abarcó más de medio siglo, el salsero no solo redefinió la estética del género, sino que también lo llevó a nuevas audiencias y escenarios internacionales.

Su partida cierra un capítulo crucial en la historia de la música tropical, pero su catálogo permanece como un archivo vivo que sigue inspirando a intérpretes y oyentes incluso fuera de lo que podría encasillar el género.

¿Por qué le decían “El Malo del Bronx”?

A Willie Colón le dicen “El Malo del Bronx” por una combinación de su personalidad callejera y su estilo musical transgresor que reflejaba la vida en los barrios latinos de Nueva York.

Con un sonido de trombón fuerte y crudo que rompía con lo popular, y la discográfica Fania, capitalizó esta imagen rebelde en portadas de discos que evocaban la cultura de la mafia, creando una identidad icónica de “malo” pero con corazón: la voz de los marginados.

Un creador del sonido salsero

Desde sus primeros años en la escena neoyorquina, Willie Colón destacó por una propuesta musical que combinaba tradición caribeña con la energía urbana de su entorno. Su estilo al trombón, potente y reconocible, se convirtió en una firma sonora que ayudó a consolidar la identidad de la salsa en las décadas de 1960 y 1970.

Héctor Lavoe y Willie Colón: la dupla que hizo historia

Una parte fundamental de su impacto se construyó junto a Héctor Lavoe, con quien creó discos que hoy son considerados piezas clave del repertorio latino. Juntos moldearon un sonido que equilibraba narrativa callejera, arreglos sofisticados y una interpretación vocal cargada de emoción.

Willie Colón: más que músico, un referente cultural

Además de su trabajo como intérprete, Colón fue productor, activista y una voz influyente dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. Su carrera se caracterizó por la capacidad de evolucionar sin perder la esencia, explorando fusiones y colaboraciones que ampliaron el alcance del género.

A lo largo de los años, su obra se convirtió en un puente entre generaciones, demostrando que la salsa podía dialogar con distintos contextos sociales sin perder su raíz.

Reacciones tras la muerte de Willie Colón

La noticia de su muerte ha generado una ola de mensajes de artistas, instituciones culturales y fans en todo el mundo. Más allá de la tristeza, el consenso es claro: su contribución cambió para siempre la manera de entender la música latina.

Su discografía, repleta de clásicos, seguirá sonando en pistas de baile, estaciones de radio y playlists digitales, confirmando que su influencia trasciende el tiempo.

La huella de Willie Colón en la historia de la música latina

Hablar de la salsa contemporánea sin mencionar a Willie Colón es simplemente inconcebible. Su visión artística, su carácter innovador y su compromiso con la identidad latina lo posicionan como uno de los nombres imprescindibles del género.

Con su partida, la música pierde a un creador fundamental, pero su obra continuará inspirando a las nuevas generaciones.