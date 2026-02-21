¿De qué murió Willie Colón? Esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre el fallecimiento de “El Malo del Bronx”

Tras el anuncio del fallecimiento de William Anthony Colón, mundialmente conocido como Willie Colón, indiscutiblemente la música latina perdió a una de sus figuras más influyentes.

El trombonista, productor y compositor que marcó la evolución de la salsa desde los años setenta, apodado como “El Malo del Bronx”, imprimió su estilo al fusionar ritmos caribeños con una estética urbana que transformó la identidad del género y lo llevó a conquistar escenarios en todo el mundo.

La noticia generó una ola de reacciones entre músicos, seguidores y colegas, quienes recordaron su impacto no solo en la música, sino también en la cultura latina contemporánea.

El hecho de Willie Colón, el ícono de la salsa de 75 años, fue confirmado por sus familiares en un comunicado oficial.



Horas atrás había sido internado sin que se supiera más información; más tarde, el músico había pasado a la historia como uno de los mejores salseros de las… pic.twitter.com/E0SD99h9pn — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 21, 2026

¿De qué murió Willie Colón?

Hasta el momento, la información pública apunta a que el artista habría enfrentado complicaciones de salud que derivaron en su fallecimiento tras haber sido hospitalizado de emergencia en Nueva York.

Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente una causa específica de muerte con detalle médico. Las versiones coinciden en que su estado se complicó en las horas previas, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia y su ingreso hospitalario.

En resumen, la causa exacta sigue sin un parte médico público definitivo, por lo que la información disponible indica complicaciones de salud no precisadas como el factor asociado a su fallecimiento.

Un legado que cambió la historia del género

Más allá de las circunstancias de su muerte, la conversación pública se ha centrado en la magnitud de su legado. Willie Colón fue clave en la consolidación de la salsa moderna, tanto por su virtuosismo en el trombón como por su visión como productor.

Innovación musical

Su propuesta artística introdujo arreglos más agresivos, letras con enfoque social y una estética que retrataba la vida latina en barrios neoyorquinos. Ese enfoque lo convirtió en un referente que influyó en generaciones de intérpretes dentro y fuera del género.

Impacto cultural y político

Además de su trayectoria musical, Colón incursionó en la vida pública y en proyectos sociales, ampliando su influencia más allá del escenario y reforzando su imagen como una figura cultural integral.

Reacciones y despedidas

Tras darse a conocer la noticia, figuras de la música y seguidores expresaron mensajes de despedida destacando su talento, su carácter innovador y la huella imborrable que deja en la historia de la salsa. Su discografía continúa siendo un referente para comprender la evolución del género.