¿Faisy es la nueva voz de Shrek? Esto se sabe del polémico cambio de doblaje

Shrek 5 doblaje latino De acuerdo con internautas y la página Doblaje Wiki, el nuevo encargado de dar vida a Shrek será el artista mexicano Faisy.

A través de sus canales oficiales, Universal Pictures lanzó el primer tráiler de Shrek 5, sorprendiendo al público latino con una versión doblada que causó inmediata conmoción al detectar la ausencia de Alfonso Obregón, el actor de doblaje que dio vida al ogro en Latinoamérica por casi una década.

De esta manera, Universal Pictures confirmó lo que por meses había sido un rumor: Obregón no formará parte del doblaje oficial de Shrek 5, incluso tras sus intentos de negociar sus condiciones e impulsar una campaña a su favor en redes sociales.

La noticia generó tristeza entre los aficionados y aficionadas del doblaje latino que caracterizó al popular ogro durante años, por lo que se dieron a la tarea de investigar la identidad de quién dará voz al nuevo proyecto de la franquicia.

¿Faisy será el nuevo Shrek en Latinoamérica?

A pesar de que Eugenio Derbez vuelve al papel del inolvidable e imprudente Burro, además de la confirmación de Dulce Guerrero como la protagonista Fiona, la ausencia de Obregón fue un duro golpe para los seguidores y seguidoras de la saga animada en Latinoamérica.

En redes, el público latino señaló que el nuevo actor de doblaje tendría unos “zapatos grandes por llenar” en el papel del popular ogro, y tal parece que Faisy será quien cargue con la tarea de reemplazar a Alfonso Obregón, según lo apuntaron diversos internautas al consultar la página Doblaje Wiki.

Actualmente, la página muestra en la casilla de voz latina del personaje de Shrek el enunciado “por confirmar”, no obstante, el nombre del artista mexicano apareció por breves momentos tras el estreno del tráiler la mañana de ayer martes, por lo que usuarios y usuarias de redes sociales se encargaron de difundir la información antes de que el nombre fuera eliminado.

Según internautas, quienes revisaron el trabajo de Faisy en otros doblajes, la voz del conductor mexicano coincide con la voz que se esucha en el tráiler de Shrek 5, lo que aviva los rumores de su posible integración al cast de doblaje latino.

Hasta el momento, ni el estudio ni el actor han confirmado la noticia, sin embargo, el público latino comenzó a reaccionar al cambio de voz.

Aunque una parte considera que no volverá a ser lo mismo, otro grupo de internautas resaltan la evolución de Faisy en el doblaje tras diversos personajes y dan su “visto bueno” para Shrek 5 en caso de que el presentador se una oficialmente al elenco del proyecto animado para Latinoamérica.

¿Quién es Faisy y cuáles han sido sus personajes en el doblaje latino?

Faisy, nacido Omar Pérez Reyes, es un destacado conductor, locutor, actor y cantante mexicano, mayormente conocido por presentar los programas de televisión Me caigo de risa, Faisy Nights y Veo cómo cantas, además de forjar una consolidada popularidad en radio con con programas como El Tlacuache y ¡Ya párate!.

En cuando al doblaje mexicano, inició su trayectoria como star talent —talento invitado— en el año 2016 con el personaje Chuck de Angry Birds, al cual también dio voz en su secuela. Para 2020, Faisy dobló a Plimpton en Doolittle, un avestruz cínico y neurótico que suele discutir con sus compañeros.

Otros de sus personajes destacados son:

Rayburn Jr. / Steve en Monstermanía : 2021.

en : 2021. Ika Chu en El perro samurái : 2022.

: 2022. Jack Horner en El Gato con Botas. El Último Deseo: 2022.

Internautas señalas que, al ser uno de los antagonistas principales en la aclamada película de El Gato Con Botas: El Último Deseo, además de tener un timbre de voz similar a Alfonso Obregón, Faisy podría haber llamado la atención de DreamWorks Animation para decidir trabajar con él en el doblaje latino de Shrek 5.