“Toy Story 5”: Los juguetes contra la tecnología

Esta es una saga muy sui generis que tiene 30 años de existir, es decir, que los niños que vieron la primer entrega en cines ya tienen hijos y algunos hasta nietos, por lo que la trama navega por dos corrientes: la nostálgica para los adultos y la vanguardista para las nuevas generaciones. Por un lado veremos el regreso de los personajes entrañables que ya conocemos y guiños a entregas anteriores; para los adultos es una delicia ver nuevas aventuras de nuestros amigos de la infancia.

“Toy Story 5”

Y por otro lado, la trama en sí no podía ser más actual y realista, al proponer un mundo en el que el juguete, en el sentido tradicional, se encuentra en peligro de extinción ante las nuevas tecnologías, concretamente contra los dispositivos digitales, en este caso el iPad, una pantalla interactiva y multicolor que los niños de ahora adoran.

La primera entrega fue estrenada en 1995, convirtiéndose en un clásico instantáneo, derivándose de la misma otras 4 películas, varios cortometrajes y un sinfín de artículos coleccionables. Todo inicia con una historia mágica donde vemos que los juguetes cobran vida cuando nadie los ve y que su principal alegría es hacer felices a los niños cuando juegan con ellos. Mucho ha pasado desde entonces, Andy, el niño dueño original de los juguetes, después de muchas aventuras, ha crecido y antes de irse a la universidad le dona sus juguetes a Bonnie, una niña pequeña. Para la cuarta entrega Woody es olvidado por Bonnie, pero en una nueva aventura se reencuentra con el amor de su vida, la pastorcita Bo Peep, con la cual decide quedarse, aunque eso signifique alejarse de sus amigos.

“Toy Story 5”

Ahora para esta nueva aventura los juguetes están de vuelta en “Toy Story 5” de Disney y Pixar, y esta vez se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo será enfrentarse a un mundo dominado por la tecnología. Los juguetes tradicionales deberán competir por la atención de los niños frente a dispositivos electrónicos cada vez más avanzados. A través de esta nueva aventura, aprenderán que la amistad sigue siendo más fuerte que cualquier desafío.

Lilypad será la gran antagonista de “Toy Story 5” y representa el avance de la tecnología en la vida de los niños. Se trata de una tableta inteligente e interactiva con forma de rana que rápidamente logra ganarse la confianza de Bonnie.

“Toy Story 5”

Esta nueva aventura inicia retomando los sucesos de la película anterior, después de que Woody dejara a Bonnie para quedarse con Bo Peep y ayudar a encontrar dueños a los juguetes abandonados, Jessie ha liderado a los demás juguetes en la habitación de Bonnie, con Buzz Lightyear como su segundo al mando. Sin embargo, ocurre una terrible amenaza cuando Bonnie, ahora con ocho años, pasa todo el tiempo con su nuevo juguete favorito, una tableta inteligente con forma de rana llamada Lilypad, quien parece ser más lista, rápida y divertida que cualquier juguete tradicional; parece que está decidida a hacer que Bonnie pronto se olvide de todos sus juguetes, por lo que Jessie acude por ayuda y Woody llega al rescate (aunque un poco “calvo” y con unos kilitos de más), quien está de vuelta con Buzz, Jessie y los demás juguetes, y trata de impedir que los niños usen la tecnología para jugar.

“Toy Story 5”

El doblaje de la película es simplemente excelente, donde el director Ricardo Tejedo lleva la batuta y aunque incluye muchos star talents de la talla de Belinda, la actriz española Penélope Cruz, Bizarrap y hasta el mismísimo Bad Bunny, los papeles principales son interpretados por artistas del doblaje de amplia trayectoria: Arturo Mercado Junior es Woody, José Luis Orozco es Buzz Lightyear (él ha sido Buzz en toda la saga), la guapa actriz mexicana (todoterreno) Irán Castillo regresa como Jessie, la vaquerita. Otro gran acierto es el regreso de las voces del doblaje original de los otros personajes como: Pepe Vilchis como Rex, el señorón Jesse Conde como el Sr. Cara de Papa y Arturo Mercado como el Sr. Tocino.

“Toy Story 5”

Y cabe resaltar que, aunque no lo crean, la cantante y actriz Belinda hace un excelente trabajo como la antagonista Lily Pad; recordemos que ella tiene una gran experiencia siendo actriz de doblaje (basta recordar su excelente trabajo en la saga de “Trolls” como la Reina Poppi).

En términos generales, la trama de esta película dirigida por Andrew Stanton es ágil, muy divertida y tierna (al igual que sus anteriores entregas), pero además conlleva un mensaje muy importante sobre los tiempos actuales. Es genial ver nuevamente a Woody y a Buzz en una nueva película actuando como solo ellos saben hacerlo (haciendo referencia a sus viejas aventuras). Por cierto, hay una escena postcréditos por la cual vale la pena quedarse, algo muy emotivo.

“Toy Story 5”

El final de esta aventura creo que es el correcto y deja un mejor sabor que el de la anterior entrega. Sobre una futura entrega, a título personal sí lo creo muy posible.

Recomendable para que los padres de familia les presenten a sus hijos a estos pintorescos y tiernos personajes. Una película que también invita a la reflexión sobre los tiempos que vivimos con la tecnología tan al alcance de los niños. ¡Nos vemos en el cine!

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