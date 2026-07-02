Luis de la Rosa Familia y amigos de Luis de la Rosa piden ayuda económica para repatriar el cuerpo del animador mexicano

Tras el fallecimiento del animador mexicano Luis de la Rosa, de 34 años, ocurrido el pasado 25 de junio en Francia luego de asistir al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, sus amigos han iniciado una campaña para recaudar fondos y cubrir los gastos de repatriación.

Colecta de amigos ante los gastos de traslado

A través de las redes sociales del fallecido artista, sus allegados compartieron un comunicado explicando las dificultades financieras que enfrentan para traer su cuerpo de regreso a territorio mexicano.

Por ello, abrieron una recaudación directa en la plataforma GoFundMe. Asimismo, se informó que algunos integrantes de la familia viajaron a Francia para encargarse personalmente de los complejos trámites administrativos y legales necesarios.

¿Quién era Luis de la Rosa?

Nacido en Hermosillo, Sonora, Luis de la Rosa descubrió su pasión por la animación desde joven. Aunque inicialmente estudió Arquitectura, decidió cambiar de rumbo para perseguir su sueño en el mundo digital. Este camino lo llevó a Canadá, donde se graduó con honores de la Vancouver Film School en 2015.

A lo largo de su trayectoria, fue reconocido por su talento como artista de animación 2D en prestigiosas casas productoras como Nickelodeon, Warner y Netflix. Su trabajo destacó en producciones de alcance internacional, entre las que sobresalen:

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Space Jam: A New Legacy

My Little Pony: The Movie

Animaniacs

Carmen Sandiego

Cloudy with a Chance of Meatballs: The Series

Pig Goat Banana Cricket.

¿Cómo funciona GoFundMe y cómo apoyar a la causa?

GoFundMe es una plataforma digital de financiamiento colectivo diseñada para que personas, grupos y organizaciones recauden fondos destinados a diversas causas. A través de este sitio, los usuarios comparten sus historias en redes sociales o mensajería para recibir donaciones.

Emergencias médicas y tratamientos costosos.

Gastos funerarios y de repatriación.

Apoyo ante desastres naturales.

Proyectos educativos, deportivos o iniciativas sin fines de lucro.

GoFundMe no cobra comisiones a los organizadores por el uso de la plataforma, aunque aplica una tarifa estándar por el procesamiento de cada pago realizado con tarjeta de crédito o débito.