Director del live-action de Naruto revela nuevos detalles: “Quiero explorar el sentimiento de sentir vergüenza de una parte de ti..., una parte que al final te hace único”

Naruto live-action Destin Daniel Cretton reveló que busca explorar las emociones del protagonista.

La adaptación live-action de Naruto, oficialmente en marcha y producida por Lionsgate, comienza a dar grandes pasos hacia su realización; el proyecto ha tomado mayor relevancia después de que se anunciara que sería dirigido por Destin Daniel Cretton, quien actualmente se encuentra en el centro de la atención por su más reciente proyecto, Spider-Man: Brand New Day.

En entrevista con Rolling Stone, el cineasta reveló el enfoque al que desea inclinar la película del ninja héroe de Konoha adaptado a acción real, confesando que la historia es “muy cercana” para él; de acuerdo con Cretton, el peso emocional de Naruto es tan importante como la acción.

Naruto live-action: ¿cuál será la trama de la película adaptada a acción real?

Naruto ha sido uno de los mangas y animes más famosos del nuevo siglo, creado e ilustrado por el mangaka Masashi Kishimoto y publicado en la revista Weekly Shōnen Jump desde septiembre de 1999 hasta noviembre del 2014, convirtiéndose en una de las obras que popularizó a mayor escala el shōnen en audiencias occidentales al mantener un gran impacto en consumo de medios a través de los años.

Uno de los elementos principales que caracterizan el trabajo de Kishimoto en Naruto, es el desarrollo emocional que atraviesa el protagonista en su intrincado camino a la grandeza, ya que el futuro héroe comienza siendo un marginado entre su propia gente debido al monstruo que alberga en su interior; ante el continuo rechazo de su aldea, Naruto se impone la meta de convertirse en Hokage, es decir, la figura líder y más respetada del pueblo para poder recibir el reconocimiento que desde niño ha anhelado.

Destin Daniel Cretton explains they are going to explore Naruto's emotional journey in the live-action ‘NARUTO’ movie.



“Naruto's trajectory, his feelings of being an outsider, the feeling of having an ugliness or a monster or some part of you that you’re ashamed of, and then… pic.twitter.com/y6Fv9RjhjM — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 20, 2026

“Es una historia que se siente muy cercana a mí, y cuando conocí a Kishimoto, el creador, ese sentimiento de conexión se amplificó”, expresó Destin Daniel Cretton, director seleccionado para dirigir la hazaña a acción real del anime de ninjas más famoso.

La entrevista con Rolling Stone, que tuvo por propósito explorar su proceso creativo en Spider-Man: Brand New Day, también dio oportunidad para que el cineasta expresara el enfoque al que quiere dirigir el live-action.

“Queremos mostrar la trayectoria de Naruto: los sentimientos de ser un marginado, la sensación de tener algo feo o un monstruo en tu interior del que te avergüenzas... y eventualmente darte cuenta de que esa es la parte de ti que hace que seas único, que te da tu poder”, declaró el director.

Según lo expresado por Destin Daniel Cretton en la entrevista, el viaje del protagonista “consiste en abrazar esa parte de ti”, un mensaje con el que se siente identificado y desea transmitir en su proyecto adaptado a acción real.

Búsqueda del Equipo 7 para el live-action de Naruto: ¿qué requisitos deben cumplir los actores?

De la misma forma que sucedió con el live-action de One Piece en Netflix —donde Eiichirō Oda está activamente involucrado en su desarrollo—, Kishimoto estará supervisando la producción de Naruto en acción real para asegurarse de que el proyecto respete la esencia de su obra.

A través de redes sociales, el creador e ilustrador del manga expresó que el proyecto de su obra llevada al live-action es “un milagro”, a la vez que compartió su entusiasmo por conocer a los actores y actrices que darán vida a sus personajes.

Hasta el momento, se desconocen los nombres del posible reparto, ya que apenas inició la búsqueda del trío protagónico: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, conocidos popularmente como el Equipo 7.

De acuerdo con el anuncio oficial, los requisitos que actores y actriz deben cumplir para ser seleccionados en el papel, son los siguientes:

Naruto: Hombre, de 16–20 años (para interpretar a un personaje de 16). Asiático o de ascendencia mixta asiática. Delgado, atlético, enérgico, expresivo y audaz.

Hombre, de 16–20 años (para interpretar a un personaje de 16). Asiático o de ascendencia mixta asiática. Delgado, atlético, enérgico, expresivo y audaz. Sasuke: Hombre, de 16–20 años (para interpretar a un personaje de 16). Asiático o de ascendencia mixta asiática. Delgado, atlético, intenso y de presencia impactante.

Hombre, de 16–20 años (para interpretar a un personaje de 16). Asiático o de ascendencia mixta asiática. Delgado, atlético, intenso y de presencia impactante. Sakura: Mujer, de 16–20 años (para interpretar a una personaje de 16). Asiática o de ascendencia mixta asiática. Atlética, fuerte, elegante, determinada e inteligente.

Entre los requerimientos generales, se encuentran:

Inglés fluido (cualquier acento).

Experiencia en artes marciales, danza, movimiento, gimnasia, parkour, etc.

Según fuentes especialistas en redes sociales, el guión firmado por Tasha Huo (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft) ya está terminado y ofrecerá “una mirada más realista” del trabajo de Kishimoto. En cuanto a las filmaciones, se prevé que inicien entre enero y agosto de 2027, en el Reino Unido.