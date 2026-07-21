Revelan detalles de la muerte de Kaylee Hottle: era pasajera en auto que iba a exceso de velocidad

Kaylee Hottle Actriz sordomuda que falleció este 21 de julio. (@kaylee_hottle)

La actriz sordomuda Kaylee Hottle, conocida por su papel como Jia en la franquicia de Godzilla vs Kong, falleció tras un incidente automovilístico esta mañana. La autoridades han revelado más detalles sobre su muerte.

¿Cómo murió Kaylee Hottle?: Revelan más detalles sobre accidente automovilístico

Kaylee Hottle, de 18 años, falleció esta mañana en un accidente automovilístico. Joshua Hottle, padre de la difunta, comunicó el deceso a través de sus redes e informó que los oficiales le comentaron su hija murió de un paro cardiaco en camino al hospital.

Tras su fallecimiento, la oficina del Sheriff del condado de Frederick proporcionó detalles a TMZ acerca del accidente ocurrido en Ijamsville, Maryland.

Las autoridades respondieron a un reporte de choque alrededor de 2:52 AM (hora local). El automóvil parecía estar transitando a exceso de velocidad, lo cual resultó en que saliera por el hombro la carretera y terminara en una zanja.

La joven actriz era pasajera en un Honda Accord de 1995 conducido por un joven de 19 años. En el vehículo, se encontraba tres personas, incluida Hottle. El conductor sufrió lesiones no letales y el otro pasajero se negó a recibir atención médica.

Continúan investigando las causas del accidente. Colaboradores y aficionados del cine han llenado las redes de comentarios lamentando el fallecimiento de la actriz.