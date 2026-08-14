D23 Disney 2026: horarios, dónde y cómo ver los paneles del MCU y Star Wars este 14 de agosto

D23 2026 El gran evento de Disney revelará avances sobre sus próximos proyectos.

Este viernes 14 de agosto arrancó el D23: The Ultimate Disney Fan Event, emblemático evento en el que Disney reserva todo un fin de semana para reunir más de 50 paneles, presentaciones, anuncios y experiencias dedicadas a sus franquicias más populares, tales como Marvel, Star Wars, Pixar, Disney Animation e incluso National Geographic, añadiendo también las novedades de Disney+, su plataforma de streaming.

D23 2026: ¿dónde y cuándo se realiza el mega evento de Disney?

Las actividades diurnas se desarrollarán principalmente en el Anaheim Convention Center, el cual permanecerá abierto de 9:00 AM a 8:00 PM durante los tres días de su celebración, periodo que inició este viernes 14 de agosto y abarcará hasta el domingo 16 de agosto.

En el recinto se encontrarán los distintos escenarios para paneles y presentaciones, además del piso de exhibición en el que Disney montó experiencias inmersivas para los y las asistentes, como lo es el TVA de Marvel Studios o el pabellón de Lucasfilm.

El gran momento para este día de inauguración será el Disney Entertainment Showcase, programaso para las 19:00 horas en el Honda Center, es decir, las 20:00 horas en Ciudad de México. En este evento, el conglomerado promete primeras imágenes de películas, series, anuncios, apariciones especiales y presentaciones musicales.

Aunque la compañía no ha confirmado qué franquicias tendrán un espacio individual, Marvel Studios y Star Wars están entre los principales candidatos a protagonizar las novedades de la noche, o incluso, del evento completo.

D23 2026: horarios de los paneles y dónde verlos este 14 de agosto

Para los y las fans que seguirán D23 desde México, el horario clave es el de las 20:00 horas de este viernes 14 de agosto, tiempo del centro de México, ya que el evento dará marcha a Disney Entertainment Showcase. La presentación tendrá una duración aproximada de dos horas y será el punto central para conocer las posibles novedades de Marvel, Star Wars, Pixar, Disney Animation y 20th Century Studios.

Durante el día también habrá actividades relacionadas a las mencionadas franquicias, destacándose recientemente la confirmación de la próxima película de Los Simpson, cuya fecha de estreno y título oficial ya fueron revelados en el evento.

La mayor novedad del D23 2026, pensado para quienes claramente no pudieron viajar a California para formar parte del evento, es que Disney confirmó que los paneles tendrán transmisiones en vivo a través de Disney+ y Hulu, las cuales estarán dirigidas al público internacional que esté suscrito a dichas plataformas.

Por ello, en caso de que cuentes con tu suscripción y seas fan de las franquicias más populares de Disney, ¡no puedes perder tu cita a las revelaciones de esta noche!

Según rumoran en redes sociales, podría revelarse el cast oficial de los X-Men del MCU que tanta expectativa ha causado en los últimos días.