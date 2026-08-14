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El gran evento de Disney revelará avances sobre sus próximos proyectos; algunos de los más esperados pertenecen a las franquicias del MCU y Star Wars.

D23 Disney 2026: horarios, dónde y cómo ver los paneles del MCU y Star Wars este 14 de agosto

Por Erandi Estrada
El gran evento de Disney revelará avances sobre sus próximos proyectos.
D23 2026 El gran evento de Disney revelará avances sobre sus próximos proyectos.

Este viernes 14 de agosto arrancó el D23: The Ultimate Disney Fan Event, emblemático evento en el que Disney reserva todo un fin de semana para reunir más de 50 paneles, presentaciones, anuncios y experiencias dedicadas a sus franquicias más populares, tales como Marvel, Star Wars, Pixar, Disney Animation e incluso National Geographic, añadiendo también las novedades de Disney+, su plataforma de streaming.

D23 2026: ¿dónde y cuándo se realiza el mega evento de Disney?

Las actividades diurnas se desarrollarán principalmente en el Anaheim Convention Center, el cual permanecerá abierto de 9:00 AM a 8:00 PM durante los tres días de su celebración, periodo que inició este viernes 14 de agosto y abarcará hasta el domingo 16 de agosto.

En el recinto se encontrarán los distintos escenarios para paneles y presentaciones, además del piso de exhibición en el que Disney montó experiencias inmersivas para los y las asistentes, como lo es el TVA de Marvel Studios o el pabellón de Lucasfilm.

El gran momento para este día de inauguración será el Disney Entertainment Showcase, programaso para las 19:00 horas en el Honda Center, es decir, las 20:00 horas en Ciudad de México. En este evento, el conglomerado promete primeras imágenes de películas, series, anuncios, apariciones especiales y presentaciones musicales.

Aunque la compañía no ha confirmado qué franquicias tendrán un espacio individual, Marvel Studios y Star Wars están entre los principales candidatos a protagonizar las novedades de la noche, o incluso, del evento completo.

D23 2026: horarios de los paneles y dónde verlos este 14 de agosto

Para los y las fans que seguirán D23 desde México, el horario clave es el de las 20:00 horas de este viernes 14 de agosto, tiempo del centro de México, ya que el evento dará marcha a Disney Entertainment Showcase. La presentación tendrá una duración aproximada de dos horas y será el punto central para conocer las posibles novedades de Marvel, Star Wars, Pixar, Disney Animation y 20th Century Studios.

Durante el día también habrá actividades relacionadas a las mencionadas franquicias, destacándose recientemente la confirmación de la próxima película de Los Simpson, cuya fecha de estreno y título oficial ya fueron revelados en el evento.

La mayor novedad del D23 2026, pensado para quienes claramente no pudieron viajar a California para formar parte del evento, es que Disney confirmó que los paneles tendrán transmisiones en vivo a través de Disney+ y Hulu, las cuales estarán dirigidas al público internacional que esté suscrito a dichas plataformas.

Por ello, en caso de que cuentes con tu suscripción y seas fan de las franquicias más populares de Disney, ¡no puedes perder tu cita a las revelaciones de esta noche!

Según rumoran en redes sociales, podría revelarse el cast oficial de los X-Men del MCU que tanta expectativa ha causado en los últimos días.

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